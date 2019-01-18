"أقشور" السياحية تستضيف منافسات في الشطرنج

عبد الجواد الخنيفي من شفشاون

نظمت جمعية البرج الراشدي للشطرنج بشفشاون فعاليات الدوري الجهوي الأول في رياضة الشطرنج، بمشاركة 27 لاعبا ولاعبة، من بينهم أبطال المغرب في الفئات.

الدوري الذي تم تنظيمه بمنتزه أقشور السياحي والطبيعي، وبمساهمة المجلس الإقليمي، عرف مشاركة أندية: الهيئة المغربية للشطرنج لنادي الاتحاد بتطوان، ونادي برج مرتيل، ونادي الفرس العربي للشطرنج بالقصر الكبير، والبرج الراشدي من شفشاون.

كما عرفت مباريات الدوري منافسة قوية بين كل الفئات العمرية المشاركة. وتوّج بالمرتبة الأولى اللاعب الشاب ياسر الحاج الخلطي، عن جمعية الفرس العربي بالقصر الكبير؛ فيما عادت المرتبة الثانية للاعب أرسلان قجاج، عن نادي برج مرتيل. وحصل على الرتبة الثالثة اللاعب محمد بوعسرية، عن جمعية الفرس العربي بالقصر الكبير؛ بينما عادت الرتبة الرابعة للاعب عبد الله الشيعة، عن البرج الراشدي بشفشاون.

وعلى مستوى فئة أقل من 16 سنة، توج اللاعب نسيم القضاوي، عن هيئة تطوان. كما حصلت اللاعبة صفية الشلي على جائزة أول مشاركة، وهي من نادي القصر الكبير؛ فضلا تتويج اللاعب حذيفة قجاج، الذي يمثل نادي برج مرتيل، كأصغر مشارك.