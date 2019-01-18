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الرئيسية | رياضة | ريفالدو ينفي موافقته على تدريب شباب المحمدية

ريفالدو ينفي موافقته على تدريب شباب المحمدية

ريفالدو ينفي موافقته على تدريب شباب المحمدية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 18 يناير 2019 - 16:07

نَفَى النجم البرازيلي ريفالدو كل الأخبار التي روَّجها هشام أيت منا، رئيس فريق شباب المحمدية لكرة القدم، بخصوص توصله إلى اتفاق معه قصد الإشراف على تدريب الفريق الممارس في بطولة الهواة.

وتَفَاعل النجم البرازيلي السابق، مع تصريحات رئيس شباب المحمدية، بتكذيب خرجات هذا الأخير، من خلال نفيه وجود أي اتفاق يقضي بالإشراف على تداريب الفريق المذكور.

ونَشر ريفالدو، صوره على حسابه الشخصي على موقع "أنستغرام"، قائلا: "أود أن أشكر رئيس شباب المحمدية على القميص والدعوة، لكنني لست مدربا للفريق، في المستقبل ممكن".

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