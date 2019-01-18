24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:24
|18:48
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زيد الملك زيد زيد
- زوجة رئيس أضخم بنك تنفق 16 مليون جنيه إسترليني على المجوهرات
- أم تقتل طفلها الصغير بعد إطعامه "الفودكا" لينام
- لماذا يظلم الخطباء والوعاظ في بلاد أمير المؤمنين؟
- جولة فكرية سريعة
بنك المغرب: أهداف تحرير الدرهم تحققت والنقد المصرفي في أريحية (5.00)
هذه تفاصيل مشروع نشر قيم التسامح في صفوف التلاميذ المغاربة (5.00)
سرحان يشذب الإبداع بإتقان وينثر الشعر سخاء في "مرايا عمياء" (5.00)
مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج (5.00)
أكاديمية المملكة تحتفي بمسار العالم اللغوي أحمد الأخضر غزال (5.00)
- تقرير رسمي يصنف تحصيل التلاميذ المغاربة ضمن الأضعف بالعالم - (85)
- الإضراب يشل الحركة التجارية .. والحكومة تعالج سوء الفهم بالحوار - (54)
- الحكومة والاتفاق الفلاحي - (50)
- اليسار الإسباني يرافع أمام المحكمة الدستورية لدعم جبهة البوليساريو - (49)
- مراجعات الضريبة تدفع كبار الصناعيين إلى التلويح بوقف الإنتاج - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ريفالدو ينفي موافقته على تدريب شباب المحمدية
نَفَى النجم البرازيلي ريفالدو كل الأخبار التي روَّجها هشام أيت منا، رئيس فريق شباب المحمدية لكرة القدم، بخصوص توصله إلى اتفاق معه قصد الإشراف على تدريب الفريق الممارس في بطولة الهواة.
وتَفَاعل النجم البرازيلي السابق، مع تصريحات رئيس شباب المحمدية، بتكذيب خرجات هذا الأخير، من خلال نفيه وجود أي اتفاق يقضي بالإشراف على تداريب الفريق المذكور.
ونَشر ريفالدو، صوره على حسابه الشخصي على موقع "أنستغرام"، قائلا: "أود أن أشكر رئيس شباب المحمدية على القميص والدعوة، لكنني لست مدربا للفريق، في المستقبل ممكن".