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الرئيسية | رياضة | برادة يعود إلى إسبانيا عبر بوابة خيمانستيك تارغونا

برادة يعود إلى إسبانيا عبر بوابة خيمانستيك تارغونا

برادة يعود إلى إسبانيا عبر بوابة خيمانستيك تارغونا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 19 يناير 2019 - 07:40

عَادَ اللاعب الدولي المغربي عبد العزيز برادة إلى إسبانيا، من بوابة فريق خيمانستيك تارغونا (الدرجة الثانية)، بعد تعاقدهما بشكل رسمي، إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

ووقَّع عبد العزيز برادة، في كشوفات الفريق الإسباني، على سبيل الإعارة إلى غاية نهاية الموسم، قادما إليه من فريق أنطاليا سبور التركي، الذي يرتبط به بعقد يمتد إلى صيف 2020.

وكان برادة، قد انتقل إلى الفريق التركي المذكور، قادما من النصر الإماراتي، غير أنه لم يلعب كثيرا بقميص أنطاليا سبور، ليقرر خوض تجربة جديدة في إسبانيا بعد مجاورته لنادي "خيتافي" (2011- 2013).

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