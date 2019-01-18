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كُتّاب وآراء
المغرب يشرع في الترويج لـ"مونديال مشترك" مع إسبانيا والبرتغال
شرعت الدبلوماسية المغربية في الترويج لمقترح تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بعد تأكيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون تقدم دول من قارات مختلفة بملف ترشيحها رسمياً.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في أشغال الندوة الـ 15 لوزراء خارجية دول "الحوار 5+5" لغرب المتوسط، بالعاصمة المالطية فاليتا اليوم الجمعة، أكد أن فكرة تقديم ترشيح مشترك مغربي إسباني برتغالي لتنظيم كأس العالم 2030 "هي عنصر محفز داخل الفضاء المتوسطي".
وتضم مجموعة 5+5 دول غرب البحر الأبيض المتوسط، وتعمل تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية والتنمية والأمن في المنطقة، وتنظيم الهجرة ومنع الهجرة غير الشرعية.
وتضم "خمسة زائد خمسة" خمس دول أوروبية، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس.
وكانت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، علقت جوابا على سؤال حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه"؛ لكن يبدو أن الفكرة باتت رسمية اليوم بطرحها في اجتماع تشارك فيه الدولتان المعنيتان، إسبانيا والبرتغال، إلى جانب المغرب.
وطرحت مسألة تنظيم كأس عالم مشترك من الجانب الإسباني خلال زيارة رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب قبل أشهر، إذ أعلن أنه اقترح على مسؤولي المملكة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، تقدم البلدين إضافة إلى البرتغال بملف ترشيح مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وذكرت تقارير دولية أن سانشيز أوضح في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل الملك محمد السادس أنه عرض المقترح بداية على نظيره سعد الدين العثماني، قبل أن يبحثه مع ملك المغرب.
وقال المسؤول الإسباني: "ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، ولقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح".
وأعلن المغرب في يونيو الماضي عزمه التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030؛ وذلك بعد خسارته تنظيم مونديال 2026 لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
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تعليقات الزوّار (23)
ولاتنســـــــو الترويج للمصــــــــــالح العليــــــا .. للمـــــــــــغرب وأبنـــــائه وبنــــــاته
المغرب تحول الى اروبا (( المغرب واسبانيا والبرتغال ))
بسسسسس.
المؤكد ان اغلب الدول في العالم ستصوت لملف امريكا الجنوبية لأنها مهد كأس العالم...الملف المغربي الايبيري لن يظفر حتى ب ثلث الاصوات...
سيكون اطبر خطأ و قلة تفكير ان تم الترشح لإن الفشل مضمون 100%.
صافي حنا كلشي عندنا بق خصنا غير المونديال