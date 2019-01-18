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الرئيسية | رياضة | المغرب يشرع في الترويج لـ"مونديال مشترك" مع إسبانيا والبرتغال

المغرب يشرع في الترويج لـ"مونديال مشترك" مع إسبانيا والبرتغال

المغرب يشرع في الترويج لـ"مونديال مشترك" مع إسبانيا والبرتغال
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 يناير 2019 - 20:00

شرعت الدبلوماسية المغربية في الترويج لمقترح تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، وذلك بعد تأكيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون تقدم دول من قارات مختلفة بملف ترشيحها رسمياً.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في أشغال الندوة الـ 15 لوزراء خارجية دول "الحوار 5+5" لغرب المتوسط، بالعاصمة المالطية فاليتا اليوم الجمعة، أكد أن فكرة تقديم ترشيح مشترك مغربي إسباني برتغالي لتنظيم كأس العالم 2030 "هي عنصر محفز داخل الفضاء المتوسطي".

وتضم مجموعة 5+5 دول غرب البحر الأبيض المتوسط، وتعمل تحت غطاء الاتحاد الأوروبي، وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية والتنمية والأمن في المنطقة، وتنظيم الهجرة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتضم "خمسة زائد خمسة" خمس دول أوروبية، هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس.

وكانت الحكومة المغربية، على لسان ناطقها الرسمي، علقت جوابا على سؤال حول تنظيم كأس عالم مشترك مع الدولتين المشار إليهما: "عندما سيتخذ القرار سيعلن عنه"؛ لكن يبدو أن الفكرة باتت رسمية اليوم بطرحها في اجتماع تشارك فيه الدولتان المعنيتان، إسبانيا والبرتغال، إلى جانب المغرب.

وطرحت مسألة تنظيم كأس عالم مشترك من الجانب الإسباني خلال زيارة رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب قبل أشهر، إذ أعلن أنه اقترح على مسؤولي المملكة، وفي مقدمتهم الملك محمد السادس، تقدم البلدين إضافة إلى البرتغال بملف ترشيح مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030.

وذكرت تقارير دولية أن سانشيز أوضح في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل الملك محمد السادس أنه عرض المقترح بداية على نظيره سعد الدين العثماني، قبل أن يبحثه مع ملك المغرب.

وقال المسؤول الإسباني: "ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا، ولقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح".

وأعلن المغرب في يونيو الماضي عزمه التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030؛ وذلك بعد خسارته تنظيم مونديال 2026 لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - khaald الجمعة 18 يناير 2019 - 20:07
خبر جميل. اللهم يسر ولا تعسر أن كان فيه خير للأمة
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28
2 - مول الكرافاطة الجمعة 18 يناير 2019 - 20:16
اللهم أرنا الحق حقا و أرزقنا اتباعه....... و أرنا الباطل باطلا ر ارزقنا اجتنابه.... اللهم آمين
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28
3 - سعيد من الريف الجمعة 18 يناير 2019 - 20:18
وحتى اللحظة الأخيرة وسيعلن المغرب أنه لم يكن ينوي الترشح لاستظافة كأس العالم 2030 كما فعل مع إفريقيا حين تراجع عن تقديم ملف ترشيحه في الدقيقة التسعين من زمن المباراة
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-21
4 - ما فاهمين والو الجمعة 18 يناير 2019 - 20:18
ألاحظ أن أصحاب الحال لا يريدون أن يستسلموا أو أن ينفكوا عن تقديم ملف تنظيم كأس العالم ولو وصلنا إلى سنة 2130 كأنه مسألة حياة أو موت
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15
5 - Jameel الجمعة 18 يناير 2019 - 20:21
Allez tous les autres pays du Maghreb ne voteront pas pour le maroc qui a finalement aucune relation avec ces pays.
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-13
6 - المحافظة الجمعة 18 يناير 2019 - 20:21
بــــــــــالتوفيق إن شـــــــاء الله

ولاتنســـــــو الترويج للمصــــــــــالح العليــــــا .. للمـــــــــــغرب وأبنـــــائه وبنــــــاته
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13
7 - ابو محمد الجمعة 18 يناير 2019 - 20:23
بما ان اشقاءنا الجزايريين مصرون على ادارة ظهورهم و المضي في غيهم و ضلالهم و محاربة جمع كلمة الامة الاسلامية بدعمهم لمرتزقة مارقين فهذه فرصة للقفز للامام اقتصاديا و سياسيا و لربما فتح الحدود مستقبلا مع جيراننا الايبيريين.
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3
8 - عادل الجمعة 18 يناير 2019 - 20:28
بداو تاني كيضحك على الشعب.حتى طوبيس معدنا لا حول ولا قوة إلا بالله
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25
9 - Rbt الجمعة 18 يناير 2019 - 20:29
على اي كأس عالم تتكلمون ونحن لا زلنا محرومين من النوم بسبب جحافل الكلاب الضالة التى تغزو احياءنا ليلا بدون تدخل اي مسؤول مالنا نحن و 2030 ونحن لا نزال في العصر الحجري
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18
10 - Aisa الجمعة 18 يناير 2019 - 20:35
مبروك تنظيم كاس العالم
المغرب تحول الى اروبا (( المغرب واسبانيا والبرتغال ))
بسسسسس.
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-2
11 - حسن الجمعة 18 يناير 2019 - 20:36
والله جميل نشوفو قارتين في تنضيم مشترك الله يسخر للمغرب
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3
12 - عزيز الجمعة 18 يناير 2019 - 20:36
خبر جميل اتمنى التوفيق ان شاء الله
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10
13 - Ayoub الجمعة 18 يناير 2019 - 20:44
Oublier le Maghreb et les Arabes Unis jamais unis, l'avenir du Maroc c'est avec l'Europe et l'Ouest de l'Afrique, c'est Nord-Sud
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1
14 - mosi. الجمعة 18 يناير 2019 - 20:45
سبق لرئيس الاتجاد الالماني ان رفض فكرة مونديال بين اسبانيا و البرتغال و المغرب..و ستحدو حدوه اغلب الدةل الاروبية..ومنطقيا سبق للفيفا ان عبرت عن رغبتها في ان تنظم الأوروغواي و الارجنتين لكنديال 2030 اجتفاءا بالذكرى المئة لإنطلاق المنديال...
المؤكد ان اغلب الدول في العالم ستصوت لملف امريكا الجنوبية لأنها مهد كأس العالم...الملف المغربي الايبيري لن يظفر حتى ب ثلث الاصوات...
سيكون اطبر خطأ و قلة تفكير ان تم الترشح لإن الفشل مضمون 100%.
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-5
15 - انسان متواضع الجمعة 18 يناير 2019 - 20:47
قالك اش خصك العريان قالك خاتم امولاي
صافي حنا كلشي عندنا بق خصنا غير المونديال
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0
16 - Observateur الجمعة 18 يناير 2019 - 20:48
هذا القرار الشبه الرسمي لن يبقى بدون رد من لدن الجزائر .. هناك حديث عن تنظيم مشترك مع فنيزويلا و الموزمبيق !
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5
17 - Tijani الجمعة 18 يناير 2019 - 20:49
اتمنى ان يحظى هده المرة الملف المغربي المشترك بتنظيم هدا العرس
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3
18 - سعد الجمعة 18 يناير 2019 - 20:52
المغرب ينهار سنة بعد أخرى في جميع الميادين ونريد تنظيم كأس العالم ، وصل السيل الزبى بالضحك علينا والله لا تخجلون
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1
19 - فرصة الجمعة 18 يناير 2019 - 20:53
الفرصة باش يشفرو الميزانية ,بلاد عامرة بالفراشة والكرارس والازبال والطرطوار محتل,بطل العالم في الكسايد والتشرميل وتيضحكو على الهروي انهم هينظمو المونديال
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6
20 - تنظيم...؟ الجمعة 18 يناير 2019 - 20:54
واسبانيا والبرتغال .هل بداتا بالحملة لهذا الثلت .لماذا هذه اللهفة .ولا لم نسمع عن اي نقاش او اتفاق قبلي .
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3
21 - ديمقراطي امريكي الجمعة 18 يناير 2019 - 20:59
أقول لهم بلا ماتخسرو فلوس الشعب على الترويج، أصلا المغرب راه مروج لراسو من شحال هادي بالكوارث ديالو..
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3
22 - مسلم الجمعة 18 يناير 2019 - 21:01
دول قوية مرة اخرى ستنافس المغرب، امبراطورية الصين واليابان وكوريا الجنوبية، انكلترا وباقي دول بريطانيا العظمى، المانيا الكيرى وهولندا وبلجيكا، ههخهه الاحسن اوقفوا الترويج قبل خسارة الملايير من اموال الفقراء من جديد، الجزائر رأت ذلك قبل مسؤؤلينا.
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2
23 - عماد الجمعة 18 يناير 2019 - 21:05
خبر مفرح للشعب المغربي نتمنى أن يفوز المغرب وحلفائه بمونديال 2030
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-3
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