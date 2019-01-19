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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد ينافس فياريال لضم مهاجم أشبال الأطلس

ريال مدريد ينافس فياريال لضم مهاجم أشبال الأطلس

ريال مدريد ينافس فياريال لضم مهاجم أشبال الأطلس
أوعنا بلعيد
السبت 19 يناير 2019 - 11:55

اقترب الدولي المغربي شادي رياض، لاعب شباب مايوركا الإسباني والمنتخب المغربي لأقل من 15 سنة، من خوض تجربة احترافية جديدة بالمركاتو الشتوي الحالي بعدما قرر تغيير الأجواء لعدم رغبته في الاستمرار رفقة ناديه الحالي.

ووفق وسائل الإعلام الإسبانية، فقد توصل المهاجم شادي رياض بعرضين جيدين من ريال مدريد وفياريال، بعدما أبديا رغبتهما في ضمه والاستفادة من خدماته لتعزيز فريقيهما للشباب قبل تصعيده إلى الفريق الأول في القادم من المواسم، لا سيما من قبل مسؤولي فياريال الذين يغرونه بإلحاقه بالفريق الأول في أقرب الآجال.

ويعتبر المهاجم الشاب من أبرز المواهب الصاعدة في فريق مايوركا، ورغم موهبته التي خطفت أنظار كبار لاليغا وإمكاناته التي جعلت مسؤولي المنتخب المغربي للشباب يسرعون إلى ضمه وإقناعه بحمل قميص الأشبال، فإن مدرب مايوركا، خوان مانويل بونس، لم يعر اهتماما لمقترح وكيل أعمال اللاعب بأن يتم دمجه في المخططات المستقبلية للنادي.

وقرر اللاعب، بإيعاز من وكيل أعماله، الخروج في الانتقالات الشتوية الحالية ودراسة العروض التي توصل بها لاختيار أفضلها بغية خوض تجربة جديدة بآفاق واعدة.

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