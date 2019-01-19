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كُتّاب وآراء
الرجاء يلبي طلب غاريدو بتجديد التعاقد مع الشاكير
استجاب مسؤولو الرجاء الرياضي لمطلب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق، وقاموا بتجديد عقد اللاعب عبد الرحيم الشاكير إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2020/2021.
وأكدت الإدارة الرجاوية، في بلاغ لها تم نشره على الموقع الرسمي للنادي، أنها توصلت إلى اتفاق نهائي مع اللاعب عبد الرحيم الشاكير يقضي بتجديد العقد الذي يربطه بالنادي إلى غاية نهاية الموسم الرياضي 2020/2021، مشيرة أن مكونات الخضر تتمنى مسيرة موفقة للاعب في القادم من المواعد.
وحسب مصادر هسبريس، فقد اشترط الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الفريق الأخضر، على إدارة النادي تجديد عقد اللاعب عبد الرحيم والشاكير وعدم السماح له بالخروج رغم توصله بعدة عروض مغرية، معتبرا اللاعب من أهم العناصر داخل تشكيلته.
وأضافت المصادر أن غاريدو لم يكن ليمنع رحيل أي لاعب كانت الإدارة ترغب في تسريحه وبيع عقده باستثناء الشاكير، لكونه "جوكير الفريق" ويشغل العديد من المراكز في الخط الخلفي كما يمكن توظيفه في متوسط الميدان الدفاعي؛ ما اعتبره المدرب سلاحا تكتيكيا مهما لا يمكن الاستغناء عنه مهما حصل.
وكما أشارت مصادر هسبريس في وقت سابق، فقد كافأ الرجاء حارسه محمد بوعميرة بعد تألقه، خصوصا في مسابقة زايد للأندية الأبطال، وقام بتجديد عقده لثلاثة مواسم إضافية للاستفادة من خدماته وخبرته.