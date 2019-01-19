24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أرباح شركة "نيتفليكس" تتخطى 1.2 مليار دولار (5.00)

  2. ضابط أمن بفاس يحظى برسالة تنويه من حموشي (5.00)

  3. حين قال القذافي: الجيش الليبي رهن إشارة المغرب لتحرير الصحراء (5.00)

  4. "تيسلا" للسيارات الكهربائية تشطب 3000 وظيفة (5.00)

  5. الجناح المغربي يجذب الأنظار في معرض "الأسبوع الأخضر" ببرلين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | التونسي البدري يهزم حكيم زياش ومحرز الجزائري

التونسي البدري يهزم حكيم زياش ومحرز الجزائري

التونسي البدري يهزم حكيم زياش ومحرز الجزائري
أوعنا بلعيد
السبت 19 يناير 2019 - 13:20

حصل التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي الرياضي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2018، متفوقا على العديد من النجوم الكبار يتقدمهم الدولي المغربي حكيم زياش.

واختير النجم التونسي البدري أفضل لاعب مغاربي خلال عام 2018، بعدما حصل على المركز الأول في الاستفتاء الذي أجرته المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، ليهزم بذلك أبرز المرشحين كالمغربي حكيم زياش، المحترف بأجاكس أمستردام الهولندي، والجزائري رياض محرز، المحترف بمانشستر سيتي الإنجليزي.

وجاء نجم الترجي التونسي في المركز الأول بعد حصوله على 47% من الأصوات، متقدما على المايسترو المغربي حكيم زياش الذي حل ثانيا بـ15% من الأصوات، بينما احتل الجزائري رياض محرز المركز الثالث بـ12%.

المركز الرابع عاد للتونسي وهبي الخزري، نجم سانت إيتيان الفرنسي، بعدما حصل على 10% من الأصوات، وبعده الجزائري بغداد بونجاح، المحترف في السد القطري بـ6% من الأصوات، بينما احتل يوسف عتال، نجم نيس الفرنسي، المركز السادس بنسبة أصوات بلغت 4%.

وفي المركز السابع حل المغربي أشرف حكيمي، المحترف ببروسيا دوتموند، بنسبة أصوات بلغت 3%، بينما جاء مواطنه مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس، في المركز الثامن بـ 2% من الأصوات.

يشار إلى نتائج التصويت فاجأت شريحة مهمة من المشجعين من شمال إفريقيا بعدما تفوق البدري، الممارس بالدوري التونسي، على نجوم كبار يحترفون بالدوريات الأوروبية كحكيم زياش، نجم أجاكس أمستردام، والجزائري رياض محرز، المتألق رفقة السيتي وقبلها ليستر سيتي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تهنئة السبت 19 يناير 2019 - 13:40
يستاهل ، لاعب مهاري احد نجوم الترجي التونسي الان رغم انه ازداد في فرنسا ولعب في بطولتها

الجمهور و المتتبعين المغاربيين يقدرون قيمة الاعب المحلي تشجيعا له لما قدمه من مجهودات

هنيئا لشيخ الأندية التونسية الترجي التونسي ،عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة اخري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - رضوان السبت 19 يناير 2019 - 13:52
يستحق الفوز حيث كان احسن لاعب الترجي في دوري ابطال افريقيا وفاز بالبطولة. سواء زياش او محرز لم يفوزوا بأي بطولة سنة 2018.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - mohamed tetouani السبت 19 يناير 2019 - 13:53
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اول مرة اسمع بهدا اللاعب. بل حتى في منتخب بلاده ليس هو النجم او اللاعب رقم 1. بل نجم المنتخب التونسي وقائده هو وهبي الخرزي. وما يقدمه حكيم زياش او رياض محرز باياكس والمان سيتي بعصبة الابطال الدوري المحلي لا يقارن بما ينشط فيه اللاعب المسمى البدري.
خلاصة القول عيش نهار تسمع خبار !!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ادريس المغربي السبت 19 يناير 2019 - 13:53
ربما من قام بهذا الاستفتاء كان في حالة غير طبيعية او ليست له دراية في كرة القدم و بالخصوص نحوم كرة القدم العربية امثال حكيم زياش و اشرف حكيمي و لاعب مان سيتي محرز و. غيرهم من العرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.