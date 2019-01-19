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كُتّاب وآراء
التونسي البدري يهزم حكيم زياش ومحرز الجزائري
حصل التونسي أنيس البدري، لاعب الترجي الرياضي لكرة القدم، على جائزة أفضل لاعب مغاربي لعام 2018، متفوقا على العديد من النجوم الكبار يتقدمهم الدولي المغربي حكيم زياش.
واختير النجم التونسي البدري أفضل لاعب مغاربي خلال عام 2018، بعدما حصل على المركز الأول في الاستفتاء الذي أجرته المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، ليهزم بذلك أبرز المرشحين كالمغربي حكيم زياش، المحترف بأجاكس أمستردام الهولندي، والجزائري رياض محرز، المحترف بمانشستر سيتي الإنجليزي.
وجاء نجم الترجي التونسي في المركز الأول بعد حصوله على 47% من الأصوات، متقدما على المايسترو المغربي حكيم زياش الذي حل ثانيا بـ15% من الأصوات، بينما احتل الجزائري رياض محرز المركز الثالث بـ12%.
المركز الرابع عاد للتونسي وهبي الخزري، نجم سانت إيتيان الفرنسي، بعدما حصل على 10% من الأصوات، وبعده الجزائري بغداد بونجاح، المحترف في السد القطري بـ6% من الأصوات، بينما احتل يوسف عتال، نجم نيس الفرنسي، المركز السادس بنسبة أصوات بلغت 4%.
وفي المركز السابع حل المغربي أشرف حكيمي، المحترف ببروسيا دوتموند، بنسبة أصوات بلغت 3%، بينما جاء مواطنه مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس، في المركز الثامن بـ 2% من الأصوات.
يشار إلى نتائج التصويت فاجأت شريحة مهمة من المشجعين من شمال إفريقيا بعدما تفوق البدري، الممارس بالدوري التونسي، على نجوم كبار يحترفون بالدوريات الأوروبية كحكيم زياش، نجم أجاكس أمستردام، والجزائري رياض محرز، المتألق رفقة السيتي وقبلها ليستر سيتي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الجمهور و المتتبعين المغاربيين يقدرون قيمة الاعب المحلي تشجيعا له لما قدمه من مجهودات
هنيئا لشيخ الأندية التونسية الترجي التونسي ،عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنة اخري
اول مرة اسمع بهدا اللاعب. بل حتى في منتخب بلاده ليس هو النجم او اللاعب رقم 1. بل نجم المنتخب التونسي وقائده هو وهبي الخرزي. وما يقدمه حكيم زياش او رياض محرز باياكس والمان سيتي بعصبة الابطال الدوري المحلي لا يقارن بما ينشط فيه اللاعب المسمى البدري.
خلاصة القول عيش نهار تسمع خبار !!!!!