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الرئيسية | رياضة | المباراة النهائية لـ"تشامبيونزليغ" بكرة حمراء

المباراة النهائية لـ"تشامبيونزليغ" بكرة حمراء

المباراة النهائية لـ"تشامبيونزليغ" بكرة حمراء
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 20 يناير 2019 - 08:50

تحمل كرة مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي لموسم 2018-2019 اسم "نهائي مدريد 19"، وستتميز بلون أحمر تمثيلا لملعب أتلتيكو مدريد "واندا متروبوليتانو" الذي سيحتضن الحسم في أول يونيو القادم.

وكشفت شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية عن "الكرة التي تمثل نموذجا بعيدا عن سابقاتها في السنوات الماضية، بنجوم بيضاء على خلفية حمراء تحمل صورا للملعب الذي سيستضيف النهائي".

وستستخدم كرة "نهائي مدريد 19" في كل المباريات المتبقية من موسم "لتشامبيونزليغ" الحالي، اعتبارا من منافسات ثمن النهائي التي ستنطلق بحلول شهر فبراير المقبل.

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