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الرئيسية | رياضة | الهلع يطال الوداديّين جراء إصابة كومارا بالملاريا

الهلع يطال الوداديّين جراء إصابة كومارا بالملاريا

الهلع يطال الوداديّين جراء إصابة كومارا بالملاريا
هسبورت - آمال لكعيدا*
السبت 19 يناير 2019 - 19:05

استقرت حالة الدولي الإيفواري ومدافع الوداد البيضاوي لكرة القدم الشيخ كومارا، لتتنفس بذلك بعثة "الفريق الأحمر" إلى جنوب إفريقيا الصعداء، بعد حالة هلع خلفتها إصابة اللاعب بداء "الملاريا"، الذي تتلخص أعراضه في ارتفاع درجة حرارة المصاب بشكل كبير، نتيجة لدغة البعوض الحامل للعدوى.

وأكدت مصادر من الطاقمين التقني والطبي للوداد البيضاوي، في تصريحات لـ"هسبورت"، أن حالة كومارا غدت مستقرة ومطمئنة اليوم السبت، مشيرةً إلى أنه يتلقى حالياً العلاجات في إحدى مصحات مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، على أن يتم التقرير في مسألة عودته إلى المغرب مع البعثة بعد زوال الغد، أو مكوثه هناك إلى حين استكمال العلاج.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن التقاط الشيخ كومارا داء "البالوديزم" لم يكن بجنوب إفريقيا، وإنما في السنغال عند مواجهة نادي جاراف السنغالي قبل حوالي شهر، أو عند سفر اللاعب إلى مسقط رأسه في كوت ديفوار قبل أسبوعين لتجديد جواز سفره؛ ذلك أن أعراض الداء تظهر على المريض بداية من أسبوع إلى شهر من لحظة إصابته.

المصادر ذاتها روت أن اللاعب كان أحس بقشعريرة غير طبيعية في المطار أول أمس، عند السفر إلى جنوب إفريقيا، وصف معها طبيب الفريق دواء للاعب، غير أن النوبة عاودت الشيخ كومارا أمس، مع درجة حرارة مفرطة، الأمر الذي استدعى نقله إلى المصحة على وجه السرعة، وتشخيص حالته بكونها إصابة بداء الملاريا.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عماد الودادي السبت 19 يناير 2019 - 19:30
نتمنى الشفاء العاجل للشيخ كومارا شفاءا لا يغادر سقما
أكثر ما أثلج صدري تعليقات جمهور الرجاء الذي تنتفس معه هواء المدينة التي كانت إيجابية. وجميع الجمهور المغربي فلكم مني الف تحية
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2 - ودادي السبت 19 يناير 2019 - 19:33
بما أنه مقيم بالمغرب ، و توجد سفارة بلاده في الرباط فلماذا سيذهب إلى مسقط رأسه لتجديد جواز سفره في حين أنه يمكنه تجديده بالمغرب ... هذا هو العبث
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3 - حمودة الفتري السبت 19 يناير 2019 - 19:55
الى المعلق "ودادي"
كيف تنعت سفره الى وطنه بالعبت ؟؟ واش ضاروري يبدل باصبورو فالمغرب !! ما عندو عائلة فبلادو معندو والو ؟؟
كون عشتي مغترب كون عرفتي باحساس الحنين الى الوطن.
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4 - الزروالي السبت 19 يناير 2019 - 20:02
الله ايشافيه وايعافيه يارب ونتمنى من الوداد ان تقوم بالواجب حتى يستعيد هذا الاعب الخلوق صحته ان شاء الله.
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