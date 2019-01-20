سان جيرمان يسابق البارصا نحو صفقة دي يونغ

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت تقارير هولندية أن ممثلين عن نادي باريس سان جيرمان سافروا إلى آمستردام من أجل متابعة المفاوضات مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، وذلك بعد توجه وفد من برشلونة للعاصمة الهولندية للتفاوض مع اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية أن وفدا من نادي العاصمة الفرنسية سافر لآمستردام في محاولة للتأكيد على ما تم التوصل إلي مع دي يونغ، البالغ من العمر 21 عاما، وذلك خوفا من تبعات اجتماع البلاوغرانا مع ممثلي اللاعب.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي بيب سيجورا والسكرتير الفني إريك أبيدال اجتمعوا مع لاعب آياكس ووكيل أعماله في آمستردام.

لكن بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عاد ممثلو الفريق الكتالوني دون أن يتمكنوا من إقناع اللاعب بالانضمام للبلاوغرانا.

وكشف المصدر الهولندي أن ممثلين عن النادي الباريسي سافروا لآمستردام واجتمعوا بممثلي دي يونغ، في لقاء لم يحضره اللاعب نفسه، لكنه تحدث هاتفيا مع مدرب" بي إس جي"، الألماني توماس توخل.

وكانت صحيفة "دي تيليجراف" قد ذكرت، في دجنبر الماضي، أن لاعب الوسط الصاعد أعطى موافقته المبدئية لإدارة النادي الباريسي للانتقال إلى ملعب "حديقة الأمراء".

وأوضحت اليومية أن المدير الرياضي للنادي الفرنسي، أنتيرو هنريكي، وافق على المقابل المادي الضخم الذي طلبه نظيره في أياكس، مارك أوفرمارس، للاستغناء عن دي يونغ، محددا في قيمة 75 مليون يورو.

وتشير تقارير أخرى إلى أن مانشستر سيتي مهتم هو الآخر بضم دي يونغ، الذي يُعتقد أنه سافر للمدينة الإنجليزية من أجل تفقد منشآت النادي والاجتماع مع مدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا.