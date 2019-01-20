أنشيلوتي: زيدان غير طريقتي في فهم كرة القدم

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا، أن الفرنسي زين الدين زيدان غير طريقته في فهم كرة القدم.

وأوضح أنشيلوتي، في حوار مع جريدة "كورييري ديللو سبورت"، أن مساعده السابق في ريال مدريد الإسباني أقنعه بضرورة توظيف خططه التكتيكية وفقا لإمكانيات لاعبي الميرينغي، حينها، وأن تجربته كمدرب للفريق الملكي كانت الأكثر نضجا في مسيرته.

وقال مدرب "الآتزوري" في تصريحاته: "زيدان غير من طريقتي في فهم كرة القدم عندما كان لاعبا في يوفنتوس. عندما كنت في بارما رفضت التعاقد مع روبرتو باجيو، أحد أكبر المواهب في الكرة الإيطالية، لأنني كنت أمتلك إنريكو كييزا والأرجنتيني إيرنان كريسبو. راهنت على كرة قدم تعتمد على تمركز اللاعبين في مواقع محددة مسبقا، ولم تكن تعتمد على وجود لاعب وسط هجومي".

وأضاف صاحب الـ59 عاما، الذي عمل مع "زيزو" في "البيانكونيري" خلال الفترة من 1999 وحتى 2001 ، "إذا حدث هذا الأمر بعد تغيير فكرتي عن كرة القدم مع زيدان، لكنت استقدمت باجيو. فعلت العكس مع زيدان. بنيت الفريق حول هذا البطل".

وعاد أنشيلوتي للعمل مع زيدان من جديد عندما كان النجم الفرنسي مساعده في تدريب الريال، سنة 2014 ، وهو الموسم الذي اختتم بتتويج الفريق بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخ النادي؛ على حساب أتلتيكو مدريد.

وبعد عمله كمساعد للمدرب الإيطالي، خلال ذاك العام، تولى زيدان تدريب فريق ريال الرديف، قبل أن يعود مجددا للفريق الأول، ولكن هذه المرة في منصب "الرجل الأول" في يناير 2016 خلفا لرافائيل بنيتيز، ليحفر اسمه في تاريخ النادي واللعبة بحصد لقب "التشامبيونزليغ" 3 مرات متتالية.

وأقر أنشيلوتي بأن الفترة التي قضاها كمدرب لفريق العاصمة الإسبانية (2013-2015) كانت الأكثر نضجا سواء على المستوى المهني أو على مستوى الحياة بشكل عام.

وقال في هذا الصدد: "السنوات الثمان التي قضيتها في ميلان منفصلة عن مسيرتي الباقية. ولكن حقيقة الأمر هي أن الفترة الأكثر نضجا بالنسبة لي كانت في مدريد. لأن ريال مدريد هو ريال مدريد، لأن أي مدرب يتمنى أن يدرب في مدينة مثل هذه".

كما أبدى مدرب بايرن ميونخ الألماني سابقا سعادته الكبيرة بفترته الحالية على رأس الإدارة الفنية لنابولي، الذي يحتل المركز الثاني في "السيري آ" هذا الموسم، برصيد 44 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.