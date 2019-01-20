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نتائج الدورة 16 بالقسم الثاني للدوري الاحترافي
الأحد 20 يناير 2019 - 05:20
في ما يلي نتائج منافسات الدورة الـ16 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الثاني، التي جرت مبارياتها أمس السبت، فيما يقام اللقاء الأخير اليوم الأحد بين الاتحاد الرياضي القاسمي والمغرب الفاسي:
شباب المسيرة - وداد تمارة 1-1 | نادي شباب ابن جرير - شباب قصبة تادلة 0-0 | النادي الرياضي السالمي - نهضة الزمامرة 0-0.
الإتحاد الزموري للخميسات - أولمبيك الدشيرة 1-1 | الراسينغ البيضاوي - شباب أطلس خنيفرة 4-0 | رجاء بني ملال - النادي القنيطري 1-1. الوداد الفاسي - جمعية سلا 1-1.