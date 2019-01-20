نتائج الدورة 16 بالقسم الثاني للدوري الاحترافي

هسبريس من الرباط

في ما يلي نتائج منافسات الدورة الـ16 للبطولة الاحترافية "اتصالات المغرب" لأندية القسم الثاني، التي جرت مبارياتها أمس السبت، فيما يقام اللقاء الأخير اليوم الأحد بين الاتحاد الرياضي القاسمي والمغرب الفاسي:

شباب المسيرة - وداد تمارة 1-1 | نادي شباب ابن جرير - شباب قصبة تادلة 0-0 | النادي الرياضي السالمي - نهضة الزمامرة 0-0.

الإتحاد الزموري للخميسات - أولمبيك الدشيرة 1-1 | الراسينغ البيضاوي - شباب أطلس خنيفرة 4-0 | رجاء بني ملال - النادي القنيطري 1-1. الوداد الفاسي - جمعية سلا 1-1.