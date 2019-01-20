كينيا تحدد هوية الانتحاري منفذ "هجوم نيروبي"

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت الشرطة الكينية هوية الانتحاري الذي شن، إلى جانب آخرينـ هجوما على مجمع فندقي في العاصمة نيروبي في 15 يناير، مما تسبب في مقتل 21 شخصا.

وأوضحت السلطات الكينية أن المهاجم يسمى ماهر خالد رزق، عمره 25 عاما، وينحدر من مدينة مومباسا الواقعة على سواحل البل.

وكان الانتحاري قد عاد إلى مدينته في 13 يناير، بعدما تلقى تدريبا في الصومال خلال 2018، حسب ما أفادت صحيفة "ديالي نيشن" المحلية.

وقتل المهاجم ستة أشخاص في مطعم بالمجمع الكائن في حي "ويستلاندس" الذي يرتاده رجال أعمال، ويعتبر مقرا لاجتماعات ومؤتمرات ممثلي العديد من الشركات والهيئات.

ويبرز بين القتلى 16 كينيا وبريطاني وأمريكي، وثلاثة أشخاص من دول أخرى، وفقا للشرطة. بينما حركة "الشباب" الصومالية، التي انضمت إلى تنظيم القاعدة في عام 2012، أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.