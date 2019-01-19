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كُتّاب وآراء
الزمالك يقصي اتحاد طنجة من كأس الكنفدرالية
غادر فريق اتحاد طنجة مبكرا منافسات كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بعد هزيمته بثلاثة أهداف لواحد أمام مضيفه الزمالك المصري، في المباراة التي جمعت بين الناديين مساء اليوم السبت بملعب "برج العرب" في الاسكندرية.
وانتظر نادي الزمالك المصري حتى الدقيقة 45 من الشوط الأول لإحراز الهدف الأول من هجمة مرتدة، أحرز منها المهاجم ابراهيم حسن هدف السبق، قبل أن يعود اتحاد الطنجة في المباراة بهدف للاعب نعمان أعراب، بعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وعاد نادي الزمالك لتحقيق الامتياز بعد هدف المهاجم عمر السعيد، في الدقيقية 55، قبل أن يحسم يوسف اوباما نتيجة اللقاء للزمالك بهدف قاتل؛ في الدقيقة 84.