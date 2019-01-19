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الرئيسية | رياضة | بركان تسجل خماسية وتعبر إلى "مجموعات الكاف"

بركان تسجل خماسية وتعبر إلى "مجموعات الكاف"

بركان تسجل خماسية وتعبر إلى "مجموعات الكاف"
هسبريس من الرباط
السبت 19 يناير 2019 - 21:02

عبر نادي النهضة البركانية، مساء اليوم السبت، الدور الأول مكرر من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتحقيق فوز عريض في "عاصمة الليمون".

وأفلح البركانيون في هز شباك نادي "جاراف دكار" السنغالي خمس مرات، بينما تلقوا هدفا واحدا في مرماهم خلال هذه المواجهة، ضامنين العبور نحو دور المجموعات.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الطرفين، في العاصمة السنغالية، انتهت بنتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض والجمهور، ما يجعل حصيلة المواجهتين 5-3 لفائدة النهضة البركانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - parisien السبت 19 يناير 2019 - 21:12
Viva RSB o dima dima Berkane
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19
2 - البرازيلي السبت 19 يناير 2019 - 21:14
لقد قام البركان المغربي بثوران مدمر ، سحق من خلاله خصما كان الجميع يظن أنه لن يهزم ... وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا تهنئته وتمني الأفضل له في لاحق المباريات .
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30
3 - خليلوفيتش السبت 19 يناير 2019 - 21:15
البرتقالي حيدها من فم السبع النهضة قادمة بقوة ما فيهاش التخرشيش برافو بركان5
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24
4 - مغربي من الريف السبت 19 يناير 2019 - 21:19
هنيئا لبركان على الفوز الكاسح على فريق من السينغال.
انتم تستحقون النهاية ان شاء الله.افرحتمونا بعدما بهدلتنا طنجة امام الزمالك. طنجة فرقة ضعيفة لا تستحق القسم الوطني الأول مستواها مستوى القسم الثاني.
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10
5 - rahim السبت 19 يناير 2019 - 21:19
برافو لبركانة. ...هنيئا لرجال الشرق فريق البطولات في القادم من السنوات سواء الوطنية أو القارية
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11
6 - عادل القنيطرة السبت 19 يناير 2019 - 21:19
مبروك للنهضة البركانية... فريق رائع...
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10
7 - فهد فهد السبت 19 يناير 2019 - 21:20
يبدو ان بركان اعتادوا على الاجواء الافريقيا
عودة جد مميزة في النتيجة
نتمنها مغربية
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11
8 - وحدوي السبت 19 يناير 2019 - 21:22
عندما اخترت مشاهدة مباراة نهضة بركان بدل اتحاد طنجة لم اندم
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10
9 - النورس السبت 19 يناير 2019 - 21:24
مبروك تاهل بركان في انتظار مرور الرجاء واغادير ...صراحة انتذابات الفريق اابرتقالي كانت جد ناجحة . الثناءي كودجو - طراوري صفقة ناجحة بخلاف العاهة جيبور . اعتقد نهضة بركان سيكون الحصان الاسود بكاس الكاف ونتمنى ان يذهب بعيدا بهءا المسابقة
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3
10 - نبيل السبت 19 يناير 2019 - 21:24
الف ميروك للفريق البركاني وللاطار الوطني مونير الجعواني الف مبروك للجمهور الرائع الذي دعم الفريق ولبى الدعوة للحضور واكد ان .المستحيل ليس بركانيا وفازوا بالنتيجة والاداء وللفريق الزائر ان ظروف الاقامة والمعاملة السيئة في مقابلة الذهاب لن تفيد . برافو البرتقالي
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3
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