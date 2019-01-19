بركان تسجل خماسية وتعبر إلى "مجموعات الكاف"

هسبريس من الرباط

عبر نادي النهضة البركانية، مساء اليوم السبت، الدور الأول مكرر من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتحقيق فوز عريض في "عاصمة الليمون".

وأفلح البركانيون في هز شباك نادي "جاراف دكار" السنغالي خمس مرات، بينما تلقوا هدفا واحدا في مرماهم خلال هذه المواجهة، ضامنين العبور نحو دور المجموعات.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الطرفين، في العاصمة السنغالية، انتهت بنتيجة 2-0 لصالح أصحاب الأرض والجمهور، ما يجعل حصيلة المواجهتين 5-3 لفائدة النهضة البركانية.