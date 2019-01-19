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كُتّاب وآراء
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ماميلودي صن داونز يهزم الوداد في دوري الأبطال
السبت 19 يناير 2019 - 22:00
مني نادي الوداد الرياضي البيضاوي بهزيمة من نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب لوفتوس سارسفيلد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال الإفريقي.
المغاربة تلقوا الهدف الأول من ثيمبا زواني، في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعدّل الناهيري للوداديين عند الدقيقة 35، لكن زواني عاد لتكريس تفوق المحليين بهدف في الدقيقة 64.
النتيجة تبقي الوداد في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف وبـ3 نقاط، أمام لوبي ستارز النيجيري وصن داونز، وكذا أسيك ميموازا الإيفواري، بعدما عرفت الجولة نفسها، في وقت سابق اليوم، انتصار ميموزا على ستارز بهدف نظيف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - عادل القنيطرة السبت 19 يناير 2019 - 22:06
لا مشكلة... الفريق الجنوب إفريقي استعمل كل الوسائل للفوز كعدم رد الكرات للاعبي الوداد و تضيع الوقت و الاعتداء على جماهير الوداد الخ... عند مبارات العودة يجب رد كرم ضيافتهم... وجب علينا معاملتهم كما يستحقون... إن شاء الله الوداد في القمة...
2 - وداد السبت 19 يناير 2019 - 22:08
مجموعة نارية كل فريق عندو 3 نقط ولي غلط by by.الوداد محتاجة لدعم المغاربة في ماتشات كازا
3 - casa السبت 19 يناير 2019 - 22:12
ق لنا عديد من المرات بان جبور يجب ابعادعه بشكل نهائ اصبح عبئ كبير وكيتفلى فينا مالعبش ماخلى لبغى العاب يجب بيعه في سوق القليعة
4 - ولد الري___________ش السبت 19 يناير 2019 - 22:16
مقابلة كانت قوية جدا واستطاع صانداوز الفوز ,كان بامكان الوداد عدم تلقي الهدف التاني لو كانت هناك مراقبة جيدة لهذا اللاعب لانه مهاجم مشاكس,الوداد يلعب في مجموعة قوية ,ولكن باستطاعته تجاوز هذه الصعوبات.
5 - جمعية الريب السبت 19 يناير 2019 - 22:17
فريق ضعيف جدا يلعب بمستوى الهواة بالرغم من الاموال الكتيرة التي رصدت اليه ومساعدة الحكام له..
تعليق غير لائق
-39
6 - بادة السبت 19 يناير 2019 - 22:29
أرضية الملعب هي السبب وياسين الحظ لم يكن بجانبنا
7 - الى جمعية الرايب السبت 19 يناير 2019 - 22:38
كلامك رايب احبيبي ...سول احد الحكماء ديالكم يقول ليك واش حتى ااياسام داخلة الادماج هههه...ناس مشاركة بدور المجموعات الموسم الرابع على التوالي ونتا حاضي الرايب ...الله يعطينا وجهك
8 - النورس السبت 19 يناير 2019 - 22:43
هاردلاك الاحمر ...صراحة من اسوء مبارايات البنزرتي الى جانب مبارة جاراف التي كاد ان يقصي الوداد ...مرض كومارا الله يشافيه فتح نقاش حول خصاص النادي بمركز الدفاع ( مدافع اوسط ) ..اعراب ظهر شاردا وتاءها امام مهاجم سريع ...نقطة الضوء الحارس رضى مستواه ثابت ويتطور يوميا ...هزيمة اليوم ستعقد من المجموعة ( تساوي الفرق الاربعة بثلات نقاط ). المبارة القادمة ستكون حاسمة حيث يرحل الوداد لملاقاة لوبي ستارز ولا مناص من العودة على الاقل بتعادل لفرملة الفريق النيجيري . نقطة اخيرة وهي توهج الناهيري وفشل جيبور ...حين اشاهد لابا كدجو واللن طراوري مع بركان اتساءل عن نظرة المكتب في الانتدابات . بالتوفيق
9 - mEd السبت 19 يناير 2019 - 22:47
Le WAC a raté le changement de Jibour par un joueur de qualité et motivé mieux que ce joueur passif
on ne voit plus que l'ombre de Jibour
Il vaut mieux chercher un buteur de 2e division nationale.
on ne voit plus que l'ombre de Jibour
Il vaut mieux chercher un buteur de 2e division nationale.
11 - غوبر فريد السبت 19 يناير 2019 - 22:49
هزيمة مرة وزادتها مرارة عويل وصراخ وثرثرة المعلق الشؤم كعادته التابع للمحطة التلفزية الناقلة فتحمل المشاهد مرارة الهزيمة ومرارة التعليق العبثي
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