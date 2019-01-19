ماميلودي صن داونز يهزم الوداد في دوري الأبطال

هسبريس من الرباط

مني نادي الوداد الرياضي البيضاوي بهزيمة من نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب لوفتوس سارسفيلد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال الإفريقي.

المغاربة تلقوا الهدف الأول من ثيمبا زواني، في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعدّل الناهيري للوداديين عند الدقيقة 35، لكن زواني عاد لتكريس تفوق المحليين بهدف في الدقيقة 64.

النتيجة تبقي الوداد في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف وبـ3 نقاط، أمام لوبي ستارز النيجيري وصن داونز، وكذا أسيك ميموازا الإيفواري، بعدما عرفت الجولة نفسها، في وقت سابق اليوم، انتصار ميموزا على ستارز بهدف نظيف.