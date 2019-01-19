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الرئيسية | رياضة | الحسنية تعبر منافسها الإثيوبي نحو مجموعات الكاف

الحسنية تعبر منافسها الإثيوبي نحو مجموعات الكاف

الحسنية تعبر منافسها الإثيوبي نحو مجموعات الكاف
هسبريس من الرباط
السبت 19 يناير 2019 - 22:10

حقق نادي حسنية أكادير إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء تألق "غزالة سوس" بعد سحقه منافسه "جيما أبا جيفار" الإثيوبي بـ4-0 في قلب مدينة أكادير.

جدير بالذكر أن النادي المغربي كان قد أنهى لقاء الذهاب، في إثيوبيا، متفوقا بهدف نظيف، ما يجعل النتيجة النهائية 5-0 لصالح الحسنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عادل القنيطرة السبت 19 يناير 2019 - 22:16
مبروك الحسنية ... نريد المزيد...نريد اللقب...حظ سعيد...
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19
2 - massinisa السبت 19 يناير 2019 - 22:22
ayyuz ayt ugadir
هنيئا لاكادير ،فريق قوي يحتاج التشجيع
tanmirt
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24
3 - حسني السبت 19 يناير 2019 - 22:27
مبروك التأهل التاريخي لفريقنا الغالي. ..ومبروك فريق بركان وعقبال الرجاء
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24
4 - said السبت 19 يناير 2019 - 22:30
مبروك للحسنية وبركان وحظ أوفر لطنجة٠ لا يوجد لا حقد ولا أي شيء لناس الشمال كل ما في الأمر أن إتحاد طنجة بتسييره الهاوي أذل كرة القدم المغربية وهذا تحذير لكل الفرق المغربية التي تربح البطولة وتبدأ في بيع نصف لاعيها وتغيير المدرب٠ لي فرط يكرط
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27
5 - Rachid Ouardouz السبت 19 يناير 2019 - 22:39
بالتوفيق لجميع الأندية المغربية
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1
6 - الحسين لازرق من امريكا السبت 19 يناير 2019 - 22:43
مبروك للمغاربه فوز غزاله سوس انجاز تاريخي دوري المجموعات..ديما حسنيه
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1
7 - بلا شوهة السبت 19 يناير 2019 - 22:55
هادوك الفرق للي كيتقاتلو على اللقب غي باش يشوهونا في افريقيا....كنقولو للمسيرين ديالهم سيرو تكمشو الله يرحم الوالدين...باراكا عليكم تنشطو البطولة و ماطيحوش دوزيام سيري....
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-1
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