الحسنية تعبر منافسها الإثيوبي نحو مجموعات الكاف

هسبريس من الرباط

حقق نادي حسنية أكادير إنجازا تاريخيا بتأهله إلى دور المجموعات من منافسات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء تألق "غزالة سوس" بعد سحقه منافسه "جيما أبا جيفار" الإثيوبي بـ4-0 في قلب مدينة أكادير.

جدير بالذكر أن النادي المغربي كان قد أنهى لقاء الذهاب، في إثيوبيا، متفوقا بهدف نظيف، ما يجعل النتيجة النهائية 5-0 لصالح الحسنية.