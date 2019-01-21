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الرئيسية | رياضة | المغربي يوسف العربي مطلوب في الدوري التركي

المغربي يوسف العربي مطلوب في الدوري التركي

المغربي يوسف العربي مطلوب في الدوري التركي
أوعنا بلعيد
الاثنين 21 يناير 2019 - 12:20

كشف تقارير إخبارية تركية عن رغبة نادي فنربخشة التركي لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب فريق الدحيل القطري، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، بغية تعزيز الخط الهجومي بلاعب الأسود الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري برصيد 24 هدفا.

وقالت صحيفة "الصباح" التركية إن المهاجم يوسف العربي يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى فريق فنربخشة، بعدما أبدى المدرب التركي إرسون يانال رغبته في الاستفادة من خدماته وتوظيف خبرته لتقوية الهجوم، لا سيما أنه أظهر نجاعة تهديفية أمام المرمى وينهي الهجمات بشكل جيد داخل الشباك.

وحدد الطاقم التقني للفريق التركي اللاعب يوسف العربي ليكون البديل ومن سيعوض رحيل مواطنه عاطف شحشوح، الذي وقع في كشوفات فريق ريزا سبور التركي بالانتقالات الشتوية الحالية.

وخطف المهاجم المغربي الأنظار بعدما تألق في الدوري القطري رفقة الدحيل، حيث يعتبر هداف الفريق بعد أن تمكن من تسجيل 18 هدفا خلال الموسم الحالي؛ وهو ما أسهم في جلب أنظار بعض الأندية الأوروبية التي تريد الاستفادة من خدماته، وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما شارف عقده على الانتهاء مع ناديه الحالي.

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