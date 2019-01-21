24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصة متشرد في وجدة
- ورشات تلامس بخريبكة انفتاح المدرسة على المحيط
- آلام داء غريب حير الأطباء تُفاقم معاناة مريضة معوزة في فاس
- رئيس جماعة ضدّ رواج "شكاية أوهام" بالصويرة
- سلع "الفراشة" بشوارع وزان .. شجرة فوضى لا تخفي غابة الحرمان
الروائي خُوسيه ساراماغو .. من صانع أقفال إلى منصّة "نوبل للآداب" (4.33)
في الذكرى الثانية لرئاسة الولايات المتحدة .. ترامب: "أمريكا أولا" (4.00)
- رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران - (110)
- أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار - (41)
- آلاف المغربيات يتسابقن للظفر بالعمل في حقول الفراولة الإسبانية - (41)
- في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي" - (36)
- فتاة مختلة عقليا تتجول عارية في شوارع مراكش - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغربي يوسف العربي مطلوب في الدوري التركي
كشف تقارير إخبارية تركية عن رغبة نادي فنربخشة التركي لكرة القدم في التعاقد مع الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب فريق الدحيل القطري، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، بغية تعزيز الخط الهجومي بلاعب الأسود الذي توج الموسم الماضي هدافا للدوري برصيد 24 هدفا.
وقالت صحيفة "الصباح" التركية إن المهاجم يوسف العربي يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى فريق فنربخشة، بعدما أبدى المدرب التركي إرسون يانال رغبته في الاستفادة من خدماته وتوظيف خبرته لتقوية الهجوم، لا سيما أنه أظهر نجاعة تهديفية أمام المرمى وينهي الهجمات بشكل جيد داخل الشباك.
وحدد الطاقم التقني للفريق التركي اللاعب يوسف العربي ليكون البديل ومن سيعوض رحيل مواطنه عاطف شحشوح، الذي وقع في كشوفات فريق ريزا سبور التركي بالانتقالات الشتوية الحالية.
وخطف المهاجم المغربي الأنظار بعدما تألق في الدوري القطري رفقة الدحيل، حيث يعتبر هداف الفريق بعد أن تمكن من تسجيل 18 هدفا خلال الموسم الحالي؛ وهو ما أسهم في جلب أنظار بعض الأندية الأوروبية التي تريد الاستفادة من خدماته، وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما شارف عقده على الانتهاء مع ناديه الحالي.