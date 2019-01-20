جواد الراجي سلاح جديد لليغانيس أمام برشلونة

أوعنا بلعيد

استدعى ماوريسيو بيليغرينو، مدرب فريق ليغانيس لكرة القدم، ضمن قائمة فريقه لمواجهة برشلونة، المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، المدافع المغربي الواعد جواد الراجي، للمشاركة خلال المباراة التي سيقودها الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسي.

وجاء استدعاء بيليغرينو للمدافع المغربي الشاب ضمن القائمة التي ستواجه متصدر لاليغا برشلونة بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الفريق الرديف منذ انطلاق الموسم وللنضج الكبير الذي يتسم به بالرغم من كونه من مواليد 1998 ولا يزال شابا يشق طريقة نحو النجومية بثبات بفضل مستواه المتطور مباراة بعد أخرى.

ويعتبر المدافع المغربي جواد الراجي من خيرة اللاعبين ضمن رديف ليغانيس؛ وهو ما جعله يتقلد مسؤولية قيادة الفريق، بعد أن أصبح عميد المجموعة، وقاده تألقه إلى الظهور مرات عديدة ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع في تيرسيرا ديفيزيون.

وخاض المدافع سالف الذكر 20 مباراة هذا الموسم رفقة فريق الرديف، وخاض ما مجموعه 1800 دقيقة؛ وهو ما جعل المدرب بيليغرينو يستدعيه، لينضم إلى قائمة الفريق الأول أمام برشلونة وليجاور مواطنيه المغربيين يوسف النصيري ونبيل الزهر.

وبخصوص برشلونة، شهدت قائمة الفريق عودة البرازيلي مالكوم، والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين الذي غاب عن الفريق الكتالوني بسبب الإصابة التي ألمت به في وقت سابق.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: أندري تيرشتيغن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكي، ايفان راكيتيتش، سيرجي بوسكيتس، كوتينيو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، سيلسن، مالكوم، موريلو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين.

يشار إلى أن برشلونة يتصدر ترتيب الليجا بـ43 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراته في هذه الجولة أمام هويسكا وحقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة.