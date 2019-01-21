المغرب الفاسي يتلقى أنباء جيدة مع انطلاق الإياب

أوعنا بلعيد

توصل مسؤولو فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم، بورقة الخروج الدولية للاعبه الكاميروني يوغودا كادا الكسيس من فريق القطن الكاميروني، ليصبح اللاعب متاحا للمدرب هشام الإدريسي من أجل الاعتماد على خدماته ابتداء من الجولة المقبلة.

وتعاقد "الماص"، خلال الانتقالات الشتوية، مع اللاعب يوغودا قادما من فريق القطن الكاميروني، من أجل تعزيز الخط الأمامي للنمور الصفر الراغبين في تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز بنهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة "الماص" قد توصلت كذلك بورقة الخروج الدولية للاعب الكاميروني الآخر كريم بنجامين مكونغو، وأصبح بذلك جميع اللاعبين مؤهلين قانونيا لخوض اللقاء المقبل لحساب الجولة الـ16 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني.

كما وافقت لجنة مراقبة مالية الأندية على انتدابات الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي؛ وذلك بعد اجتماع مع الإدارة العامة لفريق المغرب الرياضي الفاسي، بعد أن ضم "الماص" إلى صفوفه 10 لاعبين بين الإعارة والشراء النهائي لعقودهم خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأقدم مسؤولو "الماص" خلال الاجتماع على تقديم عرض مفصل يتضمن ملفا متكاملا وتصورا عن إعادة الهيكلة المالية خلال الفترة المقبلة وشرحا مستفيضا عن العمل المنجز منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى الطريقة التي ستدبر بها الأمور، مع إعطاء الضمانات الكافية لجدولة الديون وتدبير الأزمة التي يعيشها الفريق.