الوداد "يسارع الزمن" لتأهيل لاعبه الجديد جبران

أوعنا بلعيد

يرغب الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم في تأهيل الوافد الجديد يحيى جبران، ليكون جاهزا لخوض المباراة المقبلة أمام فريق اتحاد طنجة برسم الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي خلال المواجهة التي سيحتضنها المركب الرياضي بطنجة.

وينتظر مسؤولو الوداد الرياضي التوصل بالبطاقة الدولية ليحيى جبران من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لإرسالها إلى الجامعة الملكية المغربية للعبة، من أجل تأهيل اللاعب ليكون متاحا للمدرب التونسي فوزي البنزرتي للاعتماد على خدماته في القادم من المواعد.

وسيكون الوداد أمام تحدّ قويّ عندما سيحل ضيفا على فريق اتحاد طنجة يوم الأربعاء المقبل ضمن مجريات الدوري المغربي الاحترافي، إذ يرغب الفريقان معا في تحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث من أجل مصالحة الجماهير؛ بعدما تعثر الوداد بجنوب إفريقيا بهدفين لهدف، بينما أقصى فارس البوغاز من المسابقة الإفريقية أمام الزمالك المصري بتلقيه ثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء العودة.

وعزز الوداد الرياضي صفوفه بضمه ليحيى جبران بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، قادما من دبا الفجيرة الإماراتي، من أجل تقوية وسط الميدان الدفاعي والاستفادة من خبرة اللاعب وإمكاناته.

واكتفى مسؤولو الوداد بجلب لاعبين اثنين فقط خلال المركاتو الشتوي، وهما حمزة سطيح ويحيى جبران؛ بينما استغنى عن خدمات أربعة لاعبين وهم زكرياء الهاشيمي وإبراهيم الباز ورشيد حسني وعبد الحميد الكوثري.