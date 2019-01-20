الاتحاد القاسمي يستقبل "الماص" خلف أبواب موصدة

أوعنا بلعيد

يحتضن ملعب مشرع بلقصيري مباراة القمة التي تجمع اليوم الأحد بين اتحاد سيدي قاسم وضيفه المغرب الرياضي الفاسي، برسم الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي في قسمه الثاني، بدون جمهور، بعدما تقرر إجراء المواجهة بدون حضور اللاعب رقم "12".

ويغيب الجمهور عن المباراة المثيرة التي ستجمع سيدي قاسم و"الماص" لدواعٍ أمنية، حيث كان يرتقب أن يحضر لمشاهدة اللقاء أعداد غفيرة من أنصار الفريقين؛ وهو ما دفع الجهات المسؤولة إلى منع تنقل جماهير الصافانا، ليتم من بعد منع حضور جماهير الفريقين معا.

وقام مسؤولو "الماص" بمجهودات مضاعفة من أجل التوصل إلى حل مع الجهات المسؤولة؛ لكن بدون جدوى، حيث ذكر الفريق في بلاغ له: "توصلت إدارة فريق المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم بمراسلة مفادها أن مباراة المغرب الفاسي واتحاد سيدي قاسم برسم الجولة الـ16 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني ستُجرى بدون جمهور لدواعٍ أمنية".

وسعت إدارة النادي جاهدة، عبر مجموعة من المراسلات والاتصالات، من أجل السماح لجمهورها بالتنقل، قبل أن يتقرر رسميا منع ولوج جماهير الفريقين معاً.

وأضاف البلاغ: "وفي الوقت الذي نتأسف عن هذا القرار الخارج عن إرادتنا، نهيب بجماهيرنا العريضة بعدم التنقل وتحمل عناء السفر إلى مدينة مشرع بلقصيري".