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الرئيسية | رياضة | عرض سعودي مغري يلاحق اللاعب وليد الكرتي

عرض سعودي مغري يلاحق اللاعب وليد الكرتي

عرض سعودي مغري يلاحق اللاعب وليد الكرتي
أوعنا بلعيد
الاثنين 21 يناير 2019 - 09:42

علمت هسبريس، من مصادر ودادية، بأن اللاعب وليد الكرتي، نجم الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، توصل بعرض مثير للاهتمام بغية ضمه إلى صفوف فريق الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل الوداد بعرض رسمي من إدارة فريق الفيحاء، الممارس بالدوري السعودي الممتاز والذي يعيش أياما صعبة بعد احتلاله للمركز الـ13 بعد مرور 16 جولة برصيد من النقاط بلغ 15 نقطة؛ وهو ما جعل مسؤولي الفريق السعودي يستهدفون نجم الوداد من أجل الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وأضافت المصادر، دائما، أن مسيري الوداد الرياضي رفضوا مناقشة العرض المقدم من نظرائهم من الفيحاء السعودي لحاجة الفريق الأحمر إلى خدمات لاعبه المتألق الكرتي، الذي يعدّ من أبرز الدعائم الأساسية ضمن خطط المدربين المتعاقبين على قيادة "الواك".

ولم تترك إدارة الوداد أي فرصة لنظيرتها السعودية من أجل التفاوض حول ضم متوسط ميدان الفريق نظرا لثقله ووزنه داخل المنظومة التكتيكية لخطط المدرب التونسي فوزي البنزرتي، إذ على الرغم من تعاقد الفريق مع يحيى جبران فقد رفض المكتب المسير نهائيا أن ينتقل الكرتي معتبرا إياه ضمن خانة "من لا يمكن بيعهم أو إعارتهم".

وسبق لإدارة الوداد أن رفضت التخلي عن خدمات إسماعيل الحداد لصالح فريق أحد السعودي، الذي تقدم بعرض مالي يبلغ 600 مليون سنتيم قبل أن يضطر إلى رفع عرضه إلى 900 مليون سنتيم بنية إغراء الإدارة الودادية؛ لكن تشبث المدرب التونسي البنزرتي باللاعب دفع المسؤولين إلى رفض العرض مفضلين الاحتفاظ بثوابت الفريق الراغب في تحقيق لقب البطولة الاحترافية ودوري الابطال الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رضوان الفتحي الاثنين 21 يناير 2019 - 10:29
يجب تقديم الشكر كثيرا لإدارة الوداد ومدربها البنزرتي من أجل العمل على الاحتفاظ بعناصرها من اجل تحقيق النتائج الطيبة انشاء الله خدمة لجمهور الوداد ولكرة القدم الوطنية ليس كمسؤولي فريق اتحاد الفتح الرباطي الذين قاموا على تسريح جميع لاعبيه الممتازين من اجل المال وضرب عرض الحائط بالجمهور الرباطي الذي قاسى ولا زال يقاسي من ضعف النتائج واحتلال الصفوف الاخيرة اطلب من الله ان يتعلموا ويتلقنوا الدروس من اعتد الفرق الوطنية كالرجاء والوداد بالتوفيق لفريق الوداد مسقبلا انشاء الله.
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