24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:28
|13:44
|16:27
|18:51
|20:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خطورة الجني المغربي
- قصة متشرد في وجدة
- شاحنة مجنونة تقتل طفلين
- ورشات تلامس بخريبكة انفتاح المدرسة على المحيط
- آلام داء غريب حير الأطباء تُفاقم معاناة مريضة معوزة في فاس
الروائي خُوسيه ساراماغو .. من صانع أقفال إلى منصّة "نوبل للآداب" (5.00)
في الذكرى الثانية لرئاسة الولايات المتحدة .. ترامب: "أمريكا أولا" (5.00)
مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.50)
- رصيف الصحافة: العثماني "مرْضي الملك" و9 ملايين تقاعد بنكيران - (101)
- أسرة تواصل العيش في كهف وجمعويون يطلبون انتشالها من الغار - (40)
- آلاف المغربيات يتسابقن للظفر بالعمل في حقول الفراولة الإسبانية - (38)
- في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي" - (36)
- فتاة مختلة عقليا تتجول عارية في شوارع مراكش - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عرض سعودي مغري يلاحق اللاعب وليد الكرتي
علمت هسبريس، من مصادر ودادية، بأن اللاعب وليد الكرتي، نجم الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، توصل بعرض مثير للاهتمام بغية ضمه إلى صفوف فريق الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري.
ووفق المصادر ذاتها، فقد توصل الوداد بعرض رسمي من إدارة فريق الفيحاء، الممارس بالدوري السعودي الممتاز والذي يعيش أياما صعبة بعد احتلاله للمركز الـ13 بعد مرور 16 جولة برصيد من النقاط بلغ 15 نقطة؛ وهو ما جعل مسؤولي الفريق السعودي يستهدفون نجم الوداد من أجل الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.
وأضافت المصادر، دائما، أن مسيري الوداد الرياضي رفضوا مناقشة العرض المقدم من نظرائهم من الفيحاء السعودي لحاجة الفريق الأحمر إلى خدمات لاعبه المتألق الكرتي، الذي يعدّ من أبرز الدعائم الأساسية ضمن خطط المدربين المتعاقبين على قيادة "الواك".
ولم تترك إدارة الوداد أي فرصة لنظيرتها السعودية من أجل التفاوض حول ضم متوسط ميدان الفريق نظرا لثقله ووزنه داخل المنظومة التكتيكية لخطط المدرب التونسي فوزي البنزرتي، إذ على الرغم من تعاقد الفريق مع يحيى جبران فقد رفض المكتب المسير نهائيا أن ينتقل الكرتي معتبرا إياه ضمن خانة "من لا يمكن بيعهم أو إعارتهم".
وسبق لإدارة الوداد أن رفضت التخلي عن خدمات إسماعيل الحداد لصالح فريق أحد السعودي، الذي تقدم بعرض مالي يبلغ 600 مليون سنتيم قبل أن يضطر إلى رفع عرضه إلى 900 مليون سنتيم بنية إغراء الإدارة الودادية؛ لكن تشبث المدرب التونسي البنزرتي باللاعب دفع المسؤولين إلى رفض العرض مفضلين الاحتفاظ بثوابت الفريق الراغب في تحقيق لقب البطولة الاحترافية ودوري الابطال الإفريقية.