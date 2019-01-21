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كُتّاب وآراء
المغربي التجارتي يواجه الإسباني سورتينو بمراكش
تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي الصافات والرياضات المماثلة وبتنظيم من مؤسسة Buxosport الفرنسية ولجنة الاحتراف، ستحتضن مدينة مراكش، مساء السبت المقبل، تظاهرة رياضية دولية كبرى في رياضة المواي طاي.
وسيعرف هذا الحدث الرياضي إجراء مباراة لنيل لقب بطولة العالم للمحترفين للمنظمة العالمية WMTA للمواي طاي لوزن أقل من 66 كلغ، والذي سيجمع بين البطل المغربي زكرياء التجارتي الفائز بلقب النسخة الأخيرة من الجائزة الدولية الكبرى للملك محمد السادس للكيك بوكسينغ، والذي يتوفر على سجل حافل من الألقاب في مقدمتها اللقب الاوروبي لمنظمة Enfusion Fightsense ولقب هولندا لسنة 2015 إضافة إلى فوزه بثلاث وعشرين مباراة احترافية؛ منها سبعة انتصارات حسمها لصالحه بالضربة القاضية، ولم ينهزم سوى ضمن ثلاثة لقاءات، ومنافسه البطل القاري الإسباني ذي الأربع وعشرين سنة من أصول فنيزويلية Mikel Sortino والذي راكم في مشواره التنافسي اللقب القاري للمنظمة الدولية WKL إضافة إلى ثلاث وثلاثين مباراة احترافية والتي فاز ضمنها بثمان وعشرين مباراة وتعادل مرتين في حين لم ينهزم سوى في ثلاث مناسبات.
ويشار أيضا إلى أن هذه المنافسة الدولية للمواي طاي ستشهد، في رفع ستارها، إجراء أربع مباريات أخرى في هذا الفن الرياضي والتي ستدور بين أبطال مغاربة ممارسين بالبطولة الوطنية. ويتعلق الأمر بالمواجهات التي ستدور بين كل من حمزة الحيمر، المنتمي إلى جمعية أرينا البيضاء، الذي سيلاقي في مباراة من وزن أقل من 67 كلغ عثمان بن مسعود من جمعية تيم بارا تمارة.
كما سيلاقي وليد السنوسي القادم من جمعية نادي سيطان جيم الرباط ضمن وزن أقل من 51 كلغ زكرياء صابر عن جمعية التقنية مراكش، ثم عثمان الرهوني من جمعية تنين صيلان مراكش الذي سيتبارى ضمن فئة وزن أقل من 60 كلغ مع صلاح الدين بريان عن جمعية المجد مراكش، ومحمد إبراهيم صيلان من جمعية التنين صيلان مراكش الذي سيتنافس ضد أسامة بوسعيد عن جمعية التقنية مراكش خلال المباراة التي برمجت ضمن فئة وزن أقل من 67 كلغ.