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الرئيسية | رياضة | الجامعة تنصت لحكام "مغضوب عليهم" .. توبيخ أم تفادي للغضب؟

الجامعة تنصت لحكام "مغضوب عليهم" .. توبيخ أم تفادي للغضب؟

الجامعة تنصت لحكام "مغضوب عليهم" .. توبيخ أم تفادي للغضب؟
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج ( الصورة: جمال الكعواشي)*
الأحد 20 يناير 2019 - 17:00

استمع أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الثلاثاء المنصرم، لبعض حكام البطولة الاحترافية، بعد الجدل الكبير الذي خلّفته قراراتهم التحكيمية في بعض المباريات الأخيرة.

وكشف مصدر موثوق لـ"هسبورت" أن جلسات خاصة احتضنها مقر الجامعة بالرباط، للأسبوع الثاني على التوالي، خصصت لمساءلة والاستماع إلى كل من الحكام محمد العلام وتوفيق كورار وجمال بلبصري، إضافة إلى بعض الحكام المساعدين، في الأسبوع الماضي، قبل أن يتم استدعاء في منتصف هذا الأسبوع، كل من جلال جيد وعصام بن بابا ويوسف مبروك، والمساعدين مستاكي والبرينسي.

ونفى جمال الكعواشي، رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، في اتصال هاتفي مع "هسبورت"، أن تكون أجهزة التحكيم بالجامعة ترغب، من خلال هذه الخطوة، في توبيخ قضاة الملاعب الوطنية، مؤكدًا أن الغاية هي التواصل مع هؤلاء الحكام والاستماع إليهم وتنبيههم إلى بعض الأخطاء التحكيمية التي يجب أن لا تقع مرة أخرى في مباريات البطولة الاحترافية.

وأضاف الكعواشي أن الاستماع لهؤلاء الحكام والمناقشة معهم يندرج في إطار التكوين المستمر، "إذ مر النقاش في كل الجلسات بشكل أخوي بعيدا عن التوبيخ، خصوصا في ظل كون العديد منهم حكام شباب، بالإضافة إلى كون الأخطاء التحكيمية غير مقصودة بتاتا"، يضيف المتحدث ذاته.

وفي جواب له عن سؤال الجريدة، بشأن عدم استدعاء حكام آخرين سقطوا في هفوات تحكيمية مماثلة، في مباريات سابقة، على غرار عبد الرحيم اليعكوبي في مباراة الوداد وحسنية أكادير ونور الدين الجعفري في مباراة الحسنية والفتح الرباطي، أكد المسؤول التحكيمي المذكور أنه لا يمكن استدعاء كل الحكام بسبب خطأ تحكيمي في مباراة معينة، إذ إن أجهزة التحكيم بالجامعة عمدت إلى استدعاء الحكام الذين أثارت حالاتهم التحكيمية كثيرا من الجدل فقط.

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