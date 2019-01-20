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كُتّاب وآراء
الرجاء يهزم ستارز ويبلغ مجموعات كأس "الكاف"
حسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، تأهله إلى دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه، اليوم الأحد، على ضيفه أفريكان ستارز الناميبي، بهدف نظيف، في مباراة إياب دور قبل المجموعات، على أرضية ملعب مراكش.
وتبادل الطرفان المناورات الهجومية من كل جانب خلال الدقيقة الأولى من المواجهة، إذ كانت أطوارها مفتوحة منذ ضربة البداية، بعد أن باغت الفريق الناميبي نظيره المغربي، باندفاع هجومي، وبحثه عن تجاوز الخط الخلفي، مند الدقائق الأولى.
وكان عبد الإله الحافيظي، قريبا من هز شباك الحارس الناميبي، وإحراز أولى الأهداف للرجاء، في حدود الدقيقة العاشرة، إلا أن تسديدته من داخل المعترك، مرت فوق المرمى، ليتواصل بعده الضغط الهجومي لرفاقه وبحثهم عن فك شفرة دفاع الفريق الخصم.
ومع مرور دقائق الشوط الأول، بقي الفريق الناميبي، يركز على تحصين الخط الخلفي وإجهاض مناورات الرجاء، مقابل الاعتماد على المرتدات الهجومية لتهديد مرمى الحارس أنس الزنيتي، فيما ضيع عمر بوطيب، في الدقيقة 19، أبرز فرصة للتهديف في الشوط الأول، بعد أن فشل في ترجمة تمريرة جانبية من زكرياء حدراف، إلى هدف السبق، أمام شباك فارغة.
وبقيت المناورات الهجومية لأبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، محتشمة وعقيمة، دون أن تشكل الخطورة على مرمى الضيوف، إلى أن أنهت صافرة الحكم الموريتاني بيدا دحان، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وواصل الفريق البيضاوي، ضغطه الهجومي على مرمى الفريق الخصم مع بداية مجريات الجولة الثانية للمواجهة، إذ أتيحت لهم فرص سانحة للتهديف، كانت الأبرز منها كرة عبد الإله الحافيظي، في الدقيقة 46 وبعده كرة مماثلة لعمر بوطيب، في الدقيقة 47.
وفي حدود الدقيقة 57، وبرأسية مركزة، تمكن العميد بدر بانون، من فك شفرة الدفاع الناميبي، وهز الشباك، ليمنح بذلك هدف التقدم للفريق البيضاوي، فيما كان قريبا من العودة لهز الشباك من جديد، في كرة هجومية أخرى، في حدود الدقيقة 66.
وأربك كثيرا هدف بانون، عناصر الفريق الناميبي، حيث اضطر الحكم الموريتاني، إلى التدخل في أكثر من حالة، بفعل التدخلات القوية على لاعبي الرجاء، في المقابل كان هؤلاء قريبين من إضافة أهداف أخرى في العديد من الكرات الهجومية التي لم تستغل بالشكل المطلوب.
وعرفت الثواني الأخيرة للنزال، اشتباكات بين عناصر الفريقين، قبل أن ينهي الحكم بيدا دحان، تفاصيل المباراة بفوز الرجاء بهدف نظيف، مكنه من التأهل إلى دور المجموعات، بعد أن كان قد عاد بنتيجة التعادل هدف لمثله في مباراة الذهاب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وبمشقة الأنفس .هنيئا لأصحاب الانتصارات العريضة والساحقة
4/0 الحسنية
5/1 بركان
عموما أهدي هذا الإنتصار ( الأسطوري) للمكتب المسير للفريق وإدارته التقنية.