كرة القدم الأمريكية تطرق باب نادي الرياضات الممارَسة في المغرب

هسبريس من الرباط (صور: ياسين بنميني)

كرة القدم الأمريكية رياضة جديدة تطرق باب نادي الرياضات الممارَسة في المغرب، بعد أن نجح شباب مغاربة في تنظيم أول دوري في هذه الرياضة، انطلقت أولى مبارياته مساء اليوم الأحد بمركب مولاي رشيد للرياضات بالمعمورة، ضواحي مدينة سلا.

المباراة الأولى لدوري "Morrocan Football Ligue"، جمعت بين فريقي "جاكوار" و"أسود الرباط"(Rabat Lions)، وكلاهما ينتميان إلى العاصمة الإدارية للمملكة. وستتواصل مباريات الدوري الأسبوع المقبل بمشاركة فرق من الدار البيضاء وأكادير ومراكش.

كرة القدم الأمريكية الشهيرة ما تزال جديدة على الثقافة الرياضية في المغرب؛ إذ لم تبدأ ممارستها إلا في بداية سنة 2012، وكانت تمارَس بشكل هاو، حسب محمد سفيان يونسي، رئيس جمعية أسود الرباط لكرة القدم الأمريكية.

وأضاف محمد سفيان يونسي أن الشباب الممارسين لكرة القدم الأمريكية كانوا يمارسون هذه الرياضة فقط في الشواطئ، وشيئا فشيئا بدأت رقعة الممارسة تتوسع، حيث تأسس فريق "Rabat Lions"، وبرزت بعده عدد من الفرق في مدينة الرباط، وفي مدن مغربية أخرى.

وبعد المباراة الأولى التي احتضنها مركب مولاي رشيد بالمعمورة، مساء اليوم الأحد، ستتواصل البطولة المغربية لكرة القدم الأمريكية، التي تشارك فيها ستة فرق رياضية، ابتداء من الأسبوع المقبل، في مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير.

ويطمح محمد سفيان يونسي ورفاقه الممارسون لرياضة كرة القدم الأمريكية إلى توسيع دائرة ممارسة هذه الرياضة في المغرب، مبرزا أن كرة القدم الامريكية "ليست رياضة عنيفة كما قد يحسب من يشاهد مبارياتها، لاعتمادها على القوة البدنية، بل هي رياضة تقوم على استراتيجية وتقنيات وذكاء لهزم الخصم".

بخلاف ذلك، اعتبر طارق النباتي، عميد فريق كرة القدم الأمريكية "جاگوار"، أن رياضة كرة القدم الأمريكية "خطرة جدا، وتتطلب قوة جسمانية كبيرة"، لكن، يستدرك المتحدث، هناك إقبال على ممارستها من طرف الشباب في المغرب، خاصة الذين تتوفر فيهم الشروط الجسمانية المطلوبة، وعلى رأسها القوة البدنية.

انتشار ممارسة رياضة كرة القدم الأمريكية في المغرب تعترضه عدد من العوائق، خاصة غياب ملاعب خاصة لممارسة هذا النوع من الرياضة، فضلا عن أن ممارِسَها يلزمه اقتناء عدد من الوسائل لحماية نفسه من خطر الإصابة، كخوذة الرأس، وواقيات الأذرع والرجلين، التي يتم استيرادها في الغالب من الخارج.

وعبر طارق النباتي عن أسفه لعدم وجود ملاعب خاصة برياضة كرة القدم الأمريكية في المغرب بقوله: "مع الأسف، كنا نمارس هذه الرياضة فقط في الشواطئ، وحاليا نمارسها في ملاعب القرب، لكنها غير ملائمة، لأن رياضة كرة القدم الأمريكية تتطلب ملاعبَ واسعة وذات معايير محددة".