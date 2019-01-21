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الرئيسية | رياضة | الشغب في الملاعب المصرية يحرج "الكاف" قبل انعقاد "كان 2019"

الشغب في الملاعب المصرية يحرج "الكاف" قبل انعقاد "كان 2019"

الشغب في الملاعب المصرية يحرج "الكاف" قبل انعقاد "كان 2019"
هسبورت - محمد فنكار*
الاثنين 21 يناير 2019 - 05:00

عرفت مباراة النادي الإسماعيلي المصري وضيفه النادي الإفريقي التونسي، التي أنهاها حكم المباراة قبل الوقت المحدد، والفريق الضيف متقدم بهدفين لهدف واحد، أحداثا غير رياضية، تمثلت في الاعتداء على حكام المباراة من خلال رمي مقذوفات عليهم داخل الملعب، وهي الأحداث التي تضع مصر في موقف صعب قبيل خمسة أشهر من تنظيمها كأس إفريقيا.

وخلف توقيف المباراة، التي أجريت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، في دقائقها الأخيرة ردود أفعال غاضبة من قبل الإعلام والجماهير المصرية، حيث اتفق الجميع على أن الصورة، التي رسمها جمهور الفريق الإسماعيلي، أول أمس، بمدينة الإسماعيلية، مسيئة في حق تنظيم المصريين مونديال إفريقيا.

كما انتقد الجمهور والإعلام المحلي الوضع الأمني في الملاعب المصرية، التي تشهد توترا مستمرا بين الجماهير ورجال الأمن، حيث أصيب، أول أمس، 17 شرطيا على الأقل في اشتباكات مع الجماهير، وفق ما أورده بيان صادر عن وزارة الداخلية.

ومن المشاكل التي يتخوف منها جهاز الكونفدرالية الإفريقية، بعد منحه تنظيم "كان" 2019 لمصر، مشكل الأمن والتقلبات التي تضرب البلد منذ سنوات. وقد تأكدت هذه الشكوك بعد مدة قصيرة من الإعلان عن البلد المستضيف لكأس إفريقيا، من خلال شغب جماهير النادي الإسماعيلي.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن العقوبات المسلطة على النادي الإسماعيلي ستكون قوية جدا عبر إبعاده من المشاركة في النسخة الجارية، مع غرامات مادية ثقيلة، في حين تشير المعطيات القادمة من "أرض الكنانة" إلى أن الاتحاد المحلي متخوف من حظر اللعب في ملعب النادي الإسماعيلي حتى في كأس إفريقيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولي الاتحاد المصري، ورئيسه هاني أبو ريدة، يتطلعان إلى التدخل من أجل تفادي عقوبات على الملعب، بحكم وضعه في خطة كأس إفريقيا، واختياره لاستقبال بعض المباريات، بعد التنسيق مع وزارة الداخلية سلفا.

تجدر الإشارة إلى أن كأس إفريقيا للأمم القادمة كانت مقررة بالكاميرون، إلا أن عدم جاهزيتها جعلت "الكاف" تبحث عن بدلاء، لتظفر مصر بالتنظيم بعد منافسة مع جنوب إفريقيا.

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