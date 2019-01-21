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الرئيسية | رياضة | عراك عنيف ينهي مباراة الرجاء البيضاوي وأفريكان ستارز الناميبي

عراك عنيف ينهي مباراة الرجاء البيضاوي وأفريكان ستارز الناميبي

عراك عنيف ينهي مباراة الرجاء البيضاوي وأفريكان ستارز الناميبي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور منير امحيمدات)
الاثنين 21 يناير 2019 - 01:00

انتهت مجريات مباراة إياب دور قبل المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جمعت فريقي الرجاء الرياضي وضيفه أفريكان ستارز الناميبي، على وقع عراك واشتباكات بين عناصر الفريقين، وبعض أعضاء الأطقم المرافقة.

وانطلقت أولى شرارات الأحداث خلال بعض فترات المواجهة، إذ لم يتقبل لاعبو الرجاء التدخلات القوية من جانب عناصر الفريق الناميبي، حيث اضطر العميد بدر بانون، للدخول في مشاحنات مع بعض العناصر الناميبية منذ الجولة الأولى، قبل أن تتواصل خشونة عناصر أفريكان ستارز، في الجولة الثانية.

واضطر خوان كارلوس غاريدو، بدوره للاحتجاج على الحكم الموريتاني، خلال دقائق الشوط الثاني في أكثر من مناسبة، لنفس السبب، قبل أن يدخل في مشاحنات مع مدرب الفريق الخصم وبعض لاعبي كرسي البدلاء، في الوقت الذي بدأت حدة التدخلات ترتفع على رقعة التباري، خصوصا بعد تسجيل بدر بانون، هدف الفوز، في الدقيقة 56.

وفي الوقت بدل الضائع، حدث اشتباك قوي بين المهاجم محسن ياجور وحارس الفريق الناميبي، ليتحول إلى عراك بين عناصر الفريقين، ترتب عنه طرد كل من صلاح الدين باهي، من جانب الرجاء، وكوابيرورا، من جانب أفريكان ستارز.

ومباشرة بعد إطلاق الحكم الموريتاني بيدا دحان، صافرته النهائية بفوز الرجاء، انطلقت مباراة أخرى من العراك والضرب وتبادل اللكمات بين عناصر ومكونات الفريقين.

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