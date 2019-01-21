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الرئيسية | رياضة | رونالدو يرفض مساواته بميسي في "التهرب الضريبي"

رونالدو يرفض مساواته بميسي في "التهرب الضريبي"

رونالدو يرفض مساواته بميسي في "التهرب الضريبي"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 11:12

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، طالب رسميا محكمة العاصمة الإسبانية مدريد بالسماح له بالدخول إلى مقرها داخل سيارة، وليس مشيا على الأقدام، وذلك لحضور جلسة محاكمته على تهمة التهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن رونالدو أرسل خطابا للمحكمة الإسبانية طالبها من خلاله عدم إجباره على الدخول إلى مقرها مشيا على الأقدام لدواعي أمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي طلب في خطابه من المحكمة السماح له بالدخول من البوابة الخاصة بساحة انتظار السيارات داخلها، كما طالب المحكمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايته وأن تضمن عدم تعرضه لأي إيذاء بدني.

وأوضحت الصحيفة أن موقف اللاعب البرتغالي يختلف عن موقف غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، الذي دخل إلى مقر محكمة برشلونة مشيا على الأقدام عندما خضع للمحاكمة أيضا بتهمة التهرب الضريبي عام 2016.

وذكرت الصحيفة أن ميسي دخل إلى مقر محكمة برشلونة مشيا على أقدام برفقة والده وشقيقه وأنه وصل إلى مقر المحكمة داخل سيارة يقودها أحد موظفي برشلونة قبل أن يترجل منها ويصعد الدرج الرئيسي للبناية التي توجد بها المحكمة محاطا بمجموعة من رجال أمن النادي الكتالوني.

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