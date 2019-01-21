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الرئيسية | رياضة | شحشوح يلتحق بـ"ريزا" لمواصلة تجربة الاحتراف

شحشوح يلتحق بـ"ريزا" لمواصلة تجربة الاحتراف

شحشوح يلتحق بـ"ريزا" لمواصلة تجربة الاحتراف
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 يناير 2019 - 15:14

قدم فريق "تشيكور ريزا سبور" التركي نجمه المغربي الجديد عاطف شحشوح، رسميا، ليكون أبرز صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، أن فريق "ريزا" أقام مؤتمرا صحافيا في ملعبه "تشيكور ديدي"، على ضفاف البحر الأسود، لتقديم اللاعب الجديد البالغ 32 عاما؛ إذ وقع معه عقدا إلى غاية نهاية الموسم.

وأكد شحشوح على بذل قصارى جهده لتحسين وضعية الفريق، الذي يوجد في أسفل ترتيب "السوبرليغ"، بينما تعد هذه التجربة الثالثة لشحشوح في الدوري التركي الممتاز، بعد أن لعب سابقا لكل من سيفاس سبور وفنربهشه.

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