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الرئيسية | رياضة | القرعة تحكم بمغادرة فريق مغربي "كأس الكاف" من دور المجموعات

القرعة تحكم بمغادرة فريق مغربي "كأس الكاف" من دور المجموعات

القرعة تحكم بمغادرة فريق مغربي "كأس الكاف" من دور المجموعات
هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 21 يناير 2019 - 13:00

تَعرَّفت الفرق الوطنية المتأهلة إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على خصومها في هذا الدور، بعد إجراء القرعة اليوم الاثنين في مقر الكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ وضعت فرق الرجاء والنهضة البركانية وحسنية أكادير في مجموعة واحدة.

ولم تكن القُرعة رحيمة بالفرق الوطنية بعد أن وضعتها بكاملها في المجموعة الأولى، إلى جانب فريق أوتوهو دويو الكونغولي، لتصير بذلك حظوظ بلوغ الفرق الثلاثة دور "ربع النهائي" من المسابقة مستحيلة تماما؛ إذ يعبُر ناديان فقط من كل مجموعة.

وستتنافس الفرق المغربية المتأهلة، في دوري مغربي مصغَّر، ضمن المجموعة الأولى لحسم نيل بطاقتي التأهل إلى "دور الثمانية" من مسابقة كأس "الكاف" القارية.

وكان فريق الرجاء الرياضي قد حسم تأهله بعد تجاوز "أفريكان ستارز" الناميبي، فيما ضمنت النهضة البركانية الصعود على حساب "جاراف داكار" السنغالي، بينما حققت حسنية أكادير التأهل، لأول مرة في تاريخها، إلى هذا الدور بعد تجاوز "جيما أبا" الإثيوبي.

وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات من هذه المسابقة، ليتم تقسيمهم على 4 مجموعات ضمت ثمانية أندية عربية، فضلا عن الأندية المغربية، هي النجم الساحلي والنادي الصفاقسي من تونس، والزمالك المصري ونصر حسني داي لجزائري والهلال السوداني.

ووضعت القرعة كذلك كلا من "الساحلي" و"الصفاقسي التونسيين" في المجموعة الثانية، إلى جانب "إينوغو رينجرز" النيجيري و"ساليتاس" البوركينابي.

كما أسفرت القرعة عن حضور ناديين مغاربيّين في المجموعة الرابعة، هما الزمالك المصري ونصر حسين داي من الجزائر، الى جانب "جور ماهيا" الكيني و"بترو أتلتيكو" الأنغولي.

جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي توج بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، على حساب "فيتا كلوب" الكونغولي، ويبتغي الحفاظ على لقبه عند انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات بحلول فاتح فبراير المقبل.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - محمد الاثنين 21 يناير 2019 - 13:07
قرعة غير مفهومة تماما من الذي وضع الفرق المغربية فيً وعاء واحدً قبل سحب القرعة سؤال يطرح نفسه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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33
2 - سوس الاثنين 21 يناير 2019 - 13:08
أتمنى مررو فريقين مغربيين إلى الربع....وديما husa ونتمنى أن تسود الروح الرياضية tanmirt
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40
3 - mohamed الاثنين 21 يناير 2019 - 13:08
المهم هو المنتخب المغربي الذي يحسب له الف حساب والرجاء البيضاوي نتمنا لهم التوفيق
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-39
4 - fouad chetouani الاثنين 21 يناير 2019 - 13:12
بالعكس مصلحة كبري للفرق المغربية ان تكون مع بعضها في مجموعه واحده اولا لتوفير التنقلات والاجهاد في السفر في ادغال افريقيا ثانيا فرصة اكبر لصعود فريقين مغريبين في دور ال 8 بالتوفيق لابناء المغرب....
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46
5 - ابو مروة الاثنين 21 يناير 2019 - 13:14
كنا نتمنى مواجهات بين الاندية المغربية في نصف النهاية حظ سعيد للفرق الوطنية والتأهل للأجدر
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24
6 - مغربي حر الاثنين 21 يناير 2019 - 13:16
نتمنى مرور الحسنية والنهضة .الفريقان ابان عن مستويات رائعة في البطولة
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25
7 - الصنهاجي الاثنين 21 يناير 2019 - 13:17
بطولة مغربية مصغرة بتوب افريقي.المهم كان من الاجدر على الكاف ان تقوم بقرعة متوازنة .فريقين من بلد واحد في مجموعة تكون قرعة مقبولة اما يصبحون تلاتة سنفقد النكهة و التنافس الافريقي و تساوي الفرص بين جميع الفرق المشاركة.
المهم فرقنا التلاتة لها فرص للفوز بالكاس.و اتمنى ان تسود الروح الرياضية بين الجميع و الابتعاد عن التعصب و السادية بينهم.و السلام
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16
8 - marouane الاثنين 21 يناير 2019 - 13:18
أتوقع مرور حسنية أكادير والنهضة البركانية وحض سعيد لجميع الفرق الوطنية
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17
9 - سعيد الرباطي الاثنين 21 يناير 2019 - 13:18
اتمنی حظا موفقا لکل الاندية المغربية لکن للامانة ففريق الرجاء هو الاکتر تجربة و خبرة في مثل هذه المواعيد تليها برکان ثم الحسنية بالرغم من تراجع مستوی الاعبين بدنيا و دهنيا في السنوات الاخيرة مرة اخری متمنياتنا لهم بالحظ الوفير
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9
10 - الصدفة الاثنين 21 يناير 2019 - 13:19
هل تم وضعهم في مجموعة واحدة لتقريب المسافات خصوصا وأن هده المسابقة ستنتهي في الصيف؟ ما يخدم الجامعة للتخلص من المؤجلات كدلك؟ بالنسبة لمباراة الإسماعيلي هل افتعل الشعب لسحب كاس افريقيا وتحويلها للمغرب
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8
11 - Mis nmays الاثنين 21 يناير 2019 - 13:19
هذا ليس بغريب بل إنها دراسة مخططة.
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3
12 - fouad الاثنين 21 يناير 2019 - 13:22
افضل قرعة لحسنية اكادير بحكم قلة التجربة الافريقية مواجهة الرجاء و بركان قد تعطي الحسنية فرصة العبور للدور الموالي
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5
13 - Dark الاثنين 21 يناير 2019 - 13:36
ما هذا؟ في اوروبا شامبيونز ليج ولا أوروبا ليج لا يمكن أن يتقابلا فرق من نفس البلد إلا ابتداءا من الربع النهائي
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6
14 - Ramo الاثنين 21 يناير 2019 - 13:43
اتمنى صعود الرجاء البيضاوي وحسنية اكادير لتمثيل المغرب في الدور الموالي ان شاء الله فرقة صاحبة الجدارة
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