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كُتّاب وآراء
القرعة تحكم بمغادرة فريق مغربي "كأس الكاف" من دور المجموعات
تَعرَّفت الفرق الوطنية المتأهلة إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على خصومها في هذا الدور، بعد إجراء القرعة اليوم الاثنين في مقر الكونفدرالية بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ وضعت فرق الرجاء والنهضة البركانية وحسنية أكادير في مجموعة واحدة.
ولم تكن القُرعة رحيمة بالفرق الوطنية بعد أن وضعتها بكاملها في المجموعة الأولى، إلى جانب فريق أوتوهو دويو الكونغولي، لتصير بذلك حظوظ بلوغ الفرق الثلاثة دور "ربع النهائي" من المسابقة مستحيلة تماما؛ إذ يعبُر ناديان فقط من كل مجموعة.
وستتنافس الفرق المغربية المتأهلة، في دوري مغربي مصغَّر، ضمن المجموعة الأولى لحسم نيل بطاقتي التأهل إلى "دور الثمانية" من مسابقة كأس "الكاف" القارية.
وكان فريق الرجاء الرياضي قد حسم تأهله بعد تجاوز "أفريكان ستارز" الناميبي، فيما ضمنت النهضة البركانية الصعود على حساب "جاراف داكار" السنغالي، بينما حققت حسنية أكادير التأهل، لأول مرة في تاريخها، إلى هذا الدور بعد تجاوز "جيما أبا" الإثيوبي.
وتأهل 16 فريقا لدور المجموعات من هذه المسابقة، ليتم تقسيمهم على 4 مجموعات ضمت ثمانية أندية عربية، فضلا عن الأندية المغربية، هي النجم الساحلي والنادي الصفاقسي من تونس، والزمالك المصري ونصر حسني داي لجزائري والهلال السوداني.
ووضعت القرعة كذلك كلا من "الساحلي" و"الصفاقسي التونسيين" في المجموعة الثانية، إلى جانب "إينوغو رينجرز" النيجيري و"ساليتاس" البوركينابي.
كما أسفرت القرعة عن حضور ناديين مغاربيّين في المجموعة الرابعة، هما الزمالك المصري ونصر حسين داي من الجزائر، الى جانب "جور ماهيا" الكيني و"بترو أتلتيكو" الأنغولي.
جدير بالذكر أن الرجاء الرياضي توج بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية، على حساب "فيتا كلوب" الكونغولي، ويبتغي الحفاظ على لقبه عند انطلاق الجولة الأولى من دور المجموعات بحلول فاتح فبراير المقبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
المهم فرقنا التلاتة لها فرص للفوز بالكاس.و اتمنى ان تسود الروح الرياضية بين الجميع و الابتعاد عن التعصب و السادية بينهم.و السلام