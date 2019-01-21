تصنيف: الدوري المغربي الأقوى عربيا وإفريقيا

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التصنيف الجديد للدوريات العالمية برسم سنة 2018، جاء فيه الدوري الاحترافي المغربي لكرة القدم على رأس أقوى الدوريات الإفريقية، متفوقا بذلك على دوري تونس ودوري مصر.

وعلى الصعيد العالمي، جاء الدوري الاحترافي المغربي في الصف الـ 27، في حين تصدر الدوري الإسباني القائمة، حيث واصلت "الليغا" تربعها على صدارة أقوى الدوريات العالمية، متبوعة بالدوري الإنجليزي، ثم البرازيلي، بعد أن حافظت كل هذه الدوريات على تصنيفها الذي حازته في سنة 2017.

وحقق الدوري الاحترافي المغربي تحولا كبيرا في التصنيف؛ إذ انتقل من الصف 44 عالميا في سنة 2017، إلى الصف 27 في سنة 2018، برصيد 511،5 نقطة، ليكون بذلك الدوري الإفريقي والعربي الأول، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويأتي الدوري التونسي في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، متبوعا ببطولة الكونغو، ثم الدوري المصري، وبعده الدوري الزامبي، والسوداني، فيما يحتل الدوري الجزائري الصف الـ 46 على الصعيد العالمي.

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