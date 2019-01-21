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الرئيسية | رياضة | تصنيف: الدوري المغربي الأقوى عربيا وإفريقيا

تصنيف: الدوري المغربي الأقوى عربيا وإفريقيا

تصنيف: الدوري المغربي الأقوى عربيا وإفريقيا
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 21 يناير 2019 - 17:11

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء التصنيف الجديد للدوريات العالمية برسم سنة 2018، جاء فيه الدوري الاحترافي المغربي لكرة القدم على رأس أقوى الدوريات الإفريقية، متفوقا بذلك على دوري تونس ودوري مصر.

وعلى الصعيد العالمي، جاء الدوري الاحترافي المغربي في الصف الـ 27، في حين تصدر الدوري الإسباني القائمة، حيث واصلت "الليغا" تربعها على صدارة أقوى الدوريات العالمية، متبوعة بالدوري الإنجليزي، ثم البرازيلي، بعد أن حافظت كل هذه الدوريات على تصنيفها الذي حازته في سنة 2017.

وحقق الدوري الاحترافي المغربي تحولا كبيرا في التصنيف؛ إذ انتقل من الصف 44 عالميا في سنة 2017، إلى الصف 27 في سنة 2018، برصيد 511،5 نقطة، ليكون بذلك الدوري الإفريقي والعربي الأول، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

ويأتي الدوري التونسي في المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي، متبوعا ببطولة الكونغو، ثم الدوري المصري، وبعده الدوري الزامبي، والسوداني، فيما يحتل الدوري الجزائري الصف الـ 46 على الصعيد العالمي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - laarbi الاثنين 21 يناير 2019 - 17:23
البطولة تطورت في هذه الأيام الأخيرة
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16
2 - boulevard de Hamid الاثنين 21 يناير 2019 - 17:25
هنيئا لنا بهدا الترتيب جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الطريق إلى الزوال،نقطة بنقطة كيحمل الواد،هده البداية مازال مازال.كولو العام زين.
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-16
3 - موطن مغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 17:32
سي القجع ولد ناس ولد الخير سيد يريد الانجازت فقط اما البقي بغي ايعمر الحساب البنكي
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40
4 - العنكبوت الاثنين 21 يناير 2019 - 17:32
عجيب ان الدوري الاقوى ..رتابة ..ملل في كل شيء حتى التعليق..اخطاء تحكيمية ..ارضية الملاعب المحفرة..شيء واحد هو ان الجامعة تعرف البطل مند الدورة الاولى..بحال هذا السنة معروفين اصحابها..معهم ياسين الحظ..
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-37
5 - سي كوريط الاثنين 21 يناير 2019 - 17:32
الدوري المغربي ما يميزه عن غيره في العرب و إفريقيا هو الفوز بالبطولة لا ينحصر بين الوداد والرجاء ..أقل شئ خمسة فرق..عكس مثلا مصر و تونس معروف مسبقا من سيفوز بالبطولة....الشئ السلبي في بطولتنا هو هجرة اللاعبين للخارج...كل ما ظهر لاعب مميز إلا و بدأت العروض من الخليج...وهذا راجع إلى ضعف الإستثمار في الرياضة و ضعف موارد الاشهار....و بشكل عام زد عليها ضعف مستوى التسيير .
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28
6 - الدوري المغريبي الاثنين 21 يناير 2019 - 17:40
هذا من فضل ربي. ومن فضل سيد اللقجع وكل من أعطى صورة جميلة إلى الكرة المغربية. وتحية الراية المغربية وحفض كل مغربي
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15
7 - abdou الاثنين 21 يناير 2019 - 17:43
تربع الدوري المغربي على قاءمة الدوريات العربية و الإفريقية يرجع الى العمل الذي يقوم به السيد لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما شي فحال هذاك الفاسي الفهري الذي خسر اموالا طاءلةعلى نفسه و على المقربين منه و نسي كرة القدم
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15
8 - مواطن الاثنين 21 يناير 2019 - 17:52
بفضل فريق الرجاء العالمي لأنه هو الدينمو الحقيقي للكرة المغربية هده هي الحقيقة
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-17
9 - ابن سوس المغربي الاثنين 21 يناير 2019 - 18:01
النقل التلفزيوني 0 التسيير 0 الشفافية 0 الملاعب ترقيع الجمهور مشاغب يكسر ممتلكات عمومية الترقيع 100/100
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-19
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