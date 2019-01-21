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الرئيسية | رياضة | معلقون يَزِنون "قرعة الكاف" .. تفادي السفريات والمباريات المؤجلة

معلقون يَزِنون "قرعة الكاف" .. تفادي السفريات والمباريات المؤجلة

معلقون يَزِنون "قرعة الكاف" .. تفادي السفريات والمباريات المؤجلة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 21 يناير 2019 - 23:25

خَلَّفت نتائج قرعة دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم انقساما لدى متتبعي الكرة الوطنية، بعد أن وضعت الفرق الوطنية الثلاثة الممثلة في المسابقة في مجموعة واحدة، لتحكم من الآن على أحدها بالخروج من المسابقة قبل دور الربع.

واعتبر العديد من قراء "هسبورت" أن نتائج القرعة لم تكن رحيمة بالفرق الوطنية، إذ ستفرض إقصاء فريق من الفرق الثلاثة، في وقت كانت الجماهير المغربية تمني النفس بتواصل انتعاش الكرة الوطنية قاريا، بتجاوز كل هذه الفرق لدور المجموعات.

ويَرى آخرون في تعليقات مختلفة أن القرعة رغم وضعها كل الفرق الوطنية المشاركة في مجموعة واحدة، إلا أن كل الحظوظ تبقى وافرة أمامها للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور ربع النهائي، بالنظر إلى مستوى الفريق الكونغولي، الذي وضعته القرعة إلى جانب الرجاء، ونهضة بركان وحسنية أكادير.

وأكد قراء آخرون أن القرعة أنصفت الفرق الوطنية سالفة الذكر، إذ ستمكنها من تفادي السفريات الطويلة والمرهقة إلى الأدغال الإفريقية؛ كما سيتمكن فريقان من بلوغ دور الربع برحلة خارجية واحدة.

وفي مقابل كل ذلك، حسب رأي عينة من القراء دائما، سيُمكن وجود الفرق الوطنية في مجموعة واحدة في المسابقة القارية لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من التخلُّص من كثرة المباريات المؤجلة، كما كان عليه الحال في الشطر الأول من الموسم الجاري، إذ سيكون بإمكانها برمجة مباريات هذه الفرق في منتصف الأسبوع، في ظل عدم وجود تنقلات خارجية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - RACHID الاثنين 21 يناير 2019 - 23:44
اتوقع مرور الحسنية ونهضة بركان الى الدور المقبل مع احترامي للرجاء. اغلاق ملعب محمد الخامس كارثة بالنسبة للرجاء.
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2
2 - ولد حميدو الاثنين 21 يناير 2019 - 23:45
فريق مقصي و فريق ضامن للتأهل
هدا هو النحس اربع مجموعات و جاءت الفرق المغربية في مجموعة واحدة و كل هدا بسبب البيجيدي
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9
3 - sohail الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:01
القرعة في مصلحة الاندية من حيث المادة والليافة اما من حيث الفرجة فالمشاهد سيفتقد الى الاحساس بالغيرة الوطنية كرويا كما ان هذه المقابلات سيكون لها انعكاس سلبي كبير على الامن
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0
4 - ولد حميدو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:08
لو تأهلت اتحاد طنجة ستكون التركيبة الرباعية فعلى الأقل ستكون بطولة مصغرة محلية ممثلة بجميع الجهات
شرق شمال وسط جنوب
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5 - حسن المفروح الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:16
الفريق الكونغولي خاص يكريو ليه مسكين في المغرب.... هههههههه
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6 - الوافي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 00:26
الملاحظ ان الفرق شاسع بين مستوى كأس الكاف و عصبة الابطال.. و ذلك بالنظر الى قيمة الفرق المشاركة في العصبة.. عموما بالتوفيق للأندية المغربية..
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