معلقون يَزِنون "قرعة الكاف" .. تفادي السفريات والمباريات المؤجلة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

خَلَّفت نتائج قرعة دور المجموعات برسم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم انقساما لدى متتبعي الكرة الوطنية، بعد أن وضعت الفرق الوطنية الثلاثة الممثلة في المسابقة في مجموعة واحدة، لتحكم من الآن على أحدها بالخروج من المسابقة قبل دور الربع.

واعتبر العديد من قراء "هسبورت" أن نتائج القرعة لم تكن رحيمة بالفرق الوطنية، إذ ستفرض إقصاء فريق من الفرق الثلاثة، في وقت كانت الجماهير المغربية تمني النفس بتواصل انتعاش الكرة الوطنية قاريا، بتجاوز كل هذه الفرق لدور المجموعات.

ويَرى آخرون في تعليقات مختلفة أن القرعة رغم وضعها كل الفرق الوطنية المشاركة في مجموعة واحدة، إلا أن كل الحظوظ تبقى وافرة أمامها للمنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور ربع النهائي، بالنظر إلى مستوى الفريق الكونغولي، الذي وضعته القرعة إلى جانب الرجاء، ونهضة بركان وحسنية أكادير.

وأكد قراء آخرون أن القرعة أنصفت الفرق الوطنية سالفة الذكر، إذ ستمكنها من تفادي السفريات الطويلة والمرهقة إلى الأدغال الإفريقية؛ كما سيتمكن فريقان من بلوغ دور الربع برحلة خارجية واحدة.

وفي مقابل كل ذلك، حسب رأي عينة من القراء دائما، سيُمكن وجود الفرق الوطنية في مجموعة واحدة في المسابقة القارية لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من التخلُّص من كثرة المباريات المؤجلة، كما كان عليه الحال في الشطر الأول من الموسم الجاري، إذ سيكون بإمكانها برمجة مباريات هذه الفرق في منتصف الأسبوع، في ظل عدم وجود تنقلات خارجية.

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