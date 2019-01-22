نهضة بركان تجازي اللاعبين المتألقين في إفريقيا

أوعنا بلعيد

وضع مسؤولو نهضة بركان لكرة القدم عبور دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية والمنافسة على لقب النسخة كأبرز أهداف الموسم، بعدما راكم الفريق الكثير من الخبرة جراء مشاركته السابقة والنتائج التي حصل عليها واستقرار طاقمه التقني والتركيبة البشرية من اللاعبين التي يتوفر عليها.

وقررت إدارة بركان مكافأة اللاعبين بعد بلوغهم دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وخصصت منحة مالية لكل لاعب بقيمة 50 ألف درهم، بعد التأهل أمام منافس صعب وحجز بطاقة العبور رغم ما حفلت به مواجهة الذهاب من أحداث.

وتمكن نهضة بركان من التأهل إلى الدور الموالي بعدما كان مهددا بخطر الإقصاء بحكم هزيمته ذهابا أمام جراف دي داكار السينغالي بهدفين نظيفين، رد عليهما منير الجعواني ولاعبوه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الإياب.

وخصص بركان منحة 50 ألف درهم للاعبين من أجل تشجيعهم على التألق أكثر في دور المجموعات وبلوغ دور الربع، بعدما أوقعتهم القرعة في المجموعة الأولى التي ضمت كذلك الرجاء الرياضي وحسنية أكادير إلى جانب نادي أوثوهو الكونغولي.

وعقب الكشف عن نتائج القرعة أصبح من المستحيل أن تتأهل الأندية المغربية الثلاثة جميعها إلى دور الربع لوقوعها في مجموعة واحدة، وهي حسنية أكادير والرجاء الرياضي (حامل اللقب) ونهضة بركان، وأصبح إقصاء فريق مغربي من المسابقة مسألة وقت فقط، كما هو الشأن بالنسبة لتأهل ممثل واحد للكرة الوطنية في الدور المقبل حيث ستتنافس الأندية المغربية فيما بينها من أجل الظفر ببطاقتين وعدم السماح للمنافس الكونغولي بخطف إحداهما.