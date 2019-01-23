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الرئيسية | رياضة | طبيب الرجاء يحسم وجود الوردي بـ"لائحة العرب"

طبيب الرجاء يحسم وجود الوردي بـ"لائحة العرب"

طبيب الرجاء يحسم وجود الوردي بـ"لائحة العرب"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:09

يجهز الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الرجاء الرياضي، ورقة الوافد الجديد خلال سوق الانتقالات الشتوية زكرياء الوردي من أجل إضافته إلى لائحة الفريق التي ستخوض مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

وعلمت هسبريس من مصادر مقربة من إدارة الرجاء أن الطاقم التقني، تحت إشراف المدرب الإسباني غاريدو، ينتظر قرار طبيب النادي بخصوص إصابة كل من الكونغولي ليما مابيدي والسينغالي ابراهيما نياسي قبل الإقدام على إضافة زكرياء الوردي إلى اللائحة العربية للفريق الأخضر.

وسيحسم الفريق في أمر إضافة الوردي إلى لائحته العربية فور توصله بنتائج التقرير الطبي الخاص بحالتي نياسي ومابيدي، وهو ما سيبت في إمكانية إضافة اللاعب من عدمه، لا سيما أن مباراة قوية تنتظر الفريق أمام النجم الساحلي التونسي يوم السبت المقبل برسم ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

يشار إلى أن فريق الرجاء تمكن من إضافة المغربي أيوب نناح والكاميروني فابريس نغاه إلى لائحته العربية، وينتظر الحسم النهائي في أمر الوافد الجديد زكرياء الوردي الذي جلبه الفريق من المغرب التطواني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رجاوي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:38
اقدام الرءيس على صفقات فاشلة ستهوي بالفريق الى قهر الهاوية..كيف ستواجه الرجاء نجم الساحل بلاعبين مغمورين امتال ناناح..لم نعد ننتظر الا المفاجأة..
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-6
2 - رضوان الفتحي الأربعاء 23 يناير 2019 - 11:58
سأقول كلام سوف لايعجب بعض المسؤولين عن الرجاء وذلك باستقطابهم لبعض اللاعبين المغمورين ولا سيما أن الرجاء لها لاعبين شباب في المستوى الكبير ما يخص الرجاء هو جلب لاعبين من المستوى الكبير لأن فريق الرجاء كبير وسيبقى كبير انشاء الله.
الرجاء ينقصه مهاجم من العيار الثقيل وصانع العاب في المستوى حتى يتمكن الفريق من فرض سيطرته على المستوين الوطني والقاري ولكم واسع النظر.
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