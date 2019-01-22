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كُتّاب وآراء
القضاء يدين رونالدو بالحبس 23 شهرا في إسبانيا
وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، على اتفاق تصالح مع مكتب إدعاء مدريد ليصدر حكم على اللاعب بالحبس لمدة 23 شهرا وغرامة مالية قدرها 18.8 ملايين يورو، مع جعل العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ.
الاتفاق بين الطرفين، الموقع اليوم الثلاثاء، يسدل الستار على اتهام رونالدو بالتهرب من دفع 5.7 ملايين دولار لوزارة المالية الإسبانية بين عامي 2011 و2014.
وقالت مصادر قضائية لـ"إفي" إن المهاجم البرتغالي أقر بالوقائع أمام محكمة مقاطعة مدريد، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، لكونها إجراءات شكلية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دفاع اللاعب ومكتب المدعي العام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
فحكومة ديال خوتنا خاص اجي عندك موظف من مديرية ضرائب باغي يتفاهم معاك وابتزك و اخلعك و طلب رشوة ؤ تفاهم معاه ؤ تفك جرا ؤ مريضنا ما عندو باس. بحال هاد ضجة لديرين تجار. ؤ بدات مساومة القانون هو إنجاز تقرير عن مجموع ضرائب دفع المحكمة تاخد مجرى ديالها.
قدم رشوة لإسبانيا حتى لا يدخل السجن،هذا هو حقيقة الامر