24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)

  2. سياسة تعريب وفرنسة المغرب مستمرة (5.00)

  3. سر سعادة عامل النظافة (5.00)

  4. روسيا تفتح تحقيقا إداريا مع "تويتر" و"فيسبوك" (5.00)

  5. شركة صينية تعلن تشغيل "نور" 2 و3 للطاقة الشمسية في ورززات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | القضاء يدين رونالدو بالحبس 23 شهرا في إسبانيا

القضاء يدين رونالدو بالحبس 23 شهرا في إسبانيا

القضاء يدين رونالدو بالحبس 23 شهرا في إسبانيا
هسبريس ـ إفي
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:20

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، على اتفاق تصالح مع مكتب إدعاء مدريد ليصدر حكم على اللاعب بالحبس لمدة 23 شهرا وغرامة مالية قدرها 18.8 ملايين يورو، مع جعل العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ.

الاتفاق بين الطرفين، الموقع اليوم الثلاثاء، يسدل الستار على اتهام رونالدو بالتهرب من دفع 5.7 ملايين دولار لوزارة المالية الإسبانية بين عامي 2011 و2014.

وقالت مصادر قضائية لـ"إفي" إن المهاجم البرتغالي أقر بالوقائع أمام محكمة مقاطعة مدريد، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، لكونها إجراءات شكلية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دفاع اللاعب ومكتب المدعي العام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - N.H الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:29
إنها دولة القانون يا سادة لا تستتني أي شخص من العقوبة كيفما كانت مكانته على عكس هذا البلد المشؤوم بلد باك صاحبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - مول الحانوت الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:33
انه القانون يا سادة مكاينش باك صاحبي كولشي تحت القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
3 - ابو طارق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:34
يحيى الحق ،العدل ، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل .قول الله ، اما في المغرب تجار الجملة الذين يربحون من دم المواطن دفعوا بالخرفان الى شن اضراب وقفل الدكاكين .من الخاسر يا عقول الخرفان .... الضريبة حق الدولة على كل من يربح لانها توفر له الامن الداخلي والحدودي والبحري والجوي كل هذا فلاجلك ايها الخروف....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
4 - mohamed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:43
j'espere qu'on va pas le laisser faire pareil avec ses hotels ici au maroc..ronaldo ou messi ..sont de simple joueurs de foot...j'espere que notre gouvernement ne croit pas que c'est un scientifique genie qui est entrain de sauver le monde!! qu'il paye ses impots tout comme bouchaib et autres jilali..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - صاحب دراجة الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:56
بلاد القانون لن يرحم أحد. وزارة المالية التجأت القضاء لإستخلاص الضريبة. بالحجج ماعندك فين تهرب .
فحكومة ديال خوتنا خاص اجي عندك موظف من مديرية ضرائب باغي يتفاهم معاك وابتزك و اخلعك و طلب رشوة ؤ تفاهم معاه ؤ تفك جرا ؤ مريضنا ما عندو باس. بحال هاد ضجة لديرين تجار. ؤ بدات مساومة القانون هو إنجاز تقرير عن مجموع ضرائب دفع المحكمة تاخد مجرى ديالها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - محمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:07
chez nous les grossistes, les médecins, pharmaciens et avocats ne veulent meme pas payer 80000dh d'impots annuels !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - اجمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:14
الحبس في العالم كله را دايرينو للمزاليط أما دوي النقود و دوي النفود راغي تمثيلية و صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مجرد رأي (1) الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:17
كم من تعليق أشرنا فيه إلى مكانة العدالة الإسبانية التي لا تميز، في إنزال القانون والحكم بالعدل، بين شريف ولا ضعيف. القانون فوق رأس الجميع. وزراء سابقون، مدراء، مسؤولين كبار، موظفون سامون، أرباب شركات كبرى، صهر الملك السابق خَوَّان كارلوس، مشاهير في كرة القدم أمثال ميسي ورونالدو وكل من تحايل أو إستغل منصبه للإستغناء، الكل في سلة واحدة.. خذ الدرس ياسي جطو... وتعلم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - samir الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:18
والسؤال الذي يطرح نفسه اين كان هذا القضاء عندما كان رونالدو لاعبا في ريال مدريد ام ان قاضي القضاة فلورينتينو بيريز كان يؤجل هذا الحكم من اجل مصلحة ريال مدريد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - خالد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 12:19
عن أي قانون و عن أي بلاد الحق تتحدثون؟!!!!
قدم رشوة لإسبانيا حتى لا يدخل السجن،هذا هو حقيقة الامر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.