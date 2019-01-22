القضاء يدين رونالدو بالحبس 23 شهرا في إسبانيا

هسبريس ـ إفي

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، على اتفاق تصالح مع مكتب إدعاء مدريد ليصدر حكم على اللاعب بالحبس لمدة 23 شهرا وغرامة مالية قدرها 18.8 ملايين يورو، مع جعل العقوبة السالبة للحرية موقوفة التنفيذ.

الاتفاق بين الطرفين، الموقع اليوم الثلاثاء، يسدل الستار على اتهام رونالدو بالتهرب من دفع 5.7 ملايين دولار لوزارة المالية الإسبانية بين عامي 2011 و2014.

وقالت مصادر قضائية لـ"إفي" إن المهاجم البرتغالي أقر بالوقائع أمام محكمة مقاطعة مدريد، في محاكمة لم تستغرق سوى بضع دقائق، لكونها إجراءات شكلية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دفاع اللاعب ومكتب المدعي العام.