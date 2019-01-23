سوشو يثق في اللاعب حمزة الساخي لإنقاذ الموسم

أوعنا بلعيد

عزز فريق سوشو الفرنسي لكرة القدم، الممارس بالقسم الثاني، صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بالدولي المغربي الأولمبي حمزة الساخي، بعقد يمتد لستة أشهر على سبيل الإعارة قادما من أوكسير الفرنسي.

وتعاقد فريق سوشو مع اللاعب حمزة الساخي من أجل تعزيز متوسط ميدانه، والاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الذي يملك إمكانات محترمة وينتظره مستقبل مشرق نظرا لصغر سنه؛ إذ يبلغ من العمر 22 سنة فقط.

ويرغب مسؤولو سوشو الفرنسي في إنقاذ موسمهم وعدم النزول إلى القسم الموالي، حيث يحتل الفريق المركز 17 بعد مرور واحد وعشرين جولة برصيد 21 نقطة، ولا تفصله عن نانسي صاحب المركز الأخير سوى 7 نقاط.

وسبق لمتوسط ميدان المنتخب المغربي الأولمبي أن لعب لمجموعة من الأندية الفرنسية على غرار ابنيال، وشاتور، وميتز، وأوكسير.