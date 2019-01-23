24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:29
|18:53
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
- عامل إقليم اشتوكة يوقف رئيس دائرة آيت باها
- لعبة صينية عمرها 4000 سنة تغري تلاميذ فاس
- شفيق يقلّب صفحات مشرقة من "الكفاح الوطني"
- مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية
مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)
مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان (5.00)
- بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا - (429)
- هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟ - (110)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (100)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (72)
- أيام من البحث تنتهي بفاجعة .. اكتشاف جثة طفلة مختفية وسط غابة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سوشو يثق في اللاعب حمزة الساخي لإنقاذ الموسم
عزز فريق سوشو الفرنسي لكرة القدم، الممارس بالقسم الثاني، صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بالدولي المغربي الأولمبي حمزة الساخي، بعقد يمتد لستة أشهر على سبيل الإعارة قادما من أوكسير الفرنسي.
وتعاقد فريق سوشو مع اللاعب حمزة الساخي من أجل تعزيز متوسط ميدانه، والاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الذي يملك إمكانات محترمة وينتظره مستقبل مشرق نظرا لصغر سنه؛ إذ يبلغ من العمر 22 سنة فقط.
ويرغب مسؤولو سوشو الفرنسي في إنقاذ موسمهم وعدم النزول إلى القسم الموالي، حيث يحتل الفريق المركز 17 بعد مرور واحد وعشرين جولة برصيد 21 نقطة، ولا تفصله عن نانسي صاحب المركز الأخير سوى 7 نقاط.
وسبق لمتوسط ميدان المنتخب المغربي الأولمبي أن لعب لمجموعة من الأندية الفرنسية على غرار ابنيال، وشاتور، وميتز، وأوكسير.