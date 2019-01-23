24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  3. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  4. مقترح قانون ينقل اختصاص تغيير "الساعة القانونية" إلى البرلمان (5.00)

  5. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سوشو يثق في اللاعب حمزة الساخي لإنقاذ الموسم

سوشو يثق في اللاعب حمزة الساخي لإنقاذ الموسم

سوشو يثق في اللاعب حمزة الساخي لإنقاذ الموسم
أوعنا بلعيد
الأربعاء 23 يناير 2019 - 05:40

عزز فريق سوشو الفرنسي لكرة القدم، الممارس بالقسم الثاني، صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية بالدولي المغربي الأولمبي حمزة الساخي، بعقد يمتد لستة أشهر على سبيل الإعارة قادما من أوكسير الفرنسي.

وتعاقد فريق سوشو مع اللاعب حمزة الساخي من أجل تعزيز متوسط ميدانه، والاستفادة من خدمات اللاعب المغربي الذي يملك إمكانات محترمة وينتظره مستقبل مشرق نظرا لصغر سنه؛ إذ يبلغ من العمر 22 سنة فقط.

ويرغب مسؤولو سوشو الفرنسي في إنقاذ موسمهم وعدم النزول إلى القسم الموالي، حيث يحتل الفريق المركز 17 بعد مرور واحد وعشرين جولة برصيد 21 نقطة، ولا تفصله عن نانسي صاحب المركز الأخير سوى 7 نقاط.

وسبق لمتوسط ميدان المنتخب المغربي الأولمبي أن لعب لمجموعة من الأندية الفرنسية على غرار ابنيال، وشاتور، وميتز، وأوكسير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.