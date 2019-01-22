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الرئيسية | رياضة | رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا

رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا

رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:16

فاجأ الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنصار وعشاق "أسود الأطلس" عند كشف توقعاته بخصوص المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب "كأس إفريقيا 2019" المزمع تنظيمها في مصر.

ولم يضع رونار المنتخب الوطني المغربي ضمن قائمة المنتخبات التي تملك الحظوظ الوفيرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخبين المصري والسينغالي هما المؤهلان للفوز.

وأوضح رونار، في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن مستضيف البطولة، المنتخب المصري، و"أسود تيرانغا"، منتخب السينغال، هما أكثر المنتخبات الإفريقية حظا لنيل اللقب في نسخته الحالية.

وقال رونار إن "أسود الأطلس" سيذهبون لخوض نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بمصر وعينهم على "تقديم مستوى جيد للغاية"، غير أن هناك منتخبين مرشحين للتتويج هما مصر والسينغال. أما بخصوص المغرب والكوديفوار والجزائر وتونس، ومنتخبات أخرى، تبقى حظوظها ضعيفة مقارنة مع الفراعنة وأسود تيرانغا، حسب الناخب المغربي.

وتابع رونار قائلا: "كل شخص يعبر عن آماله كما يحب، أنا أقول إننا سنذهب إلى مصر للتوقيع على مشاركة جيدة للغاية، أما الفوز بالمنافسة فذلك شيء آخر".

كما تحدث المدرب الفرنسي عن ذكرياته مع الكرة الإفريقية وإنجازاته والألقاب التي حصل عليها، والجوائز الفردية المرموقة التي نالها، وآخرها اختياره "أفضل مدرب في القارة السمراء سنة 2018"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتوجه إلى الإمارات من أجل مشاهدة بعض المباريات الخاصة بكأس أمم آسيا قبل عودته إلى المغرب، بعد أيام قضاها في منزله بدولة السينغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - كوايري الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:27
السيد لم يقل الا الحقيقية، المنتخب يتوفر على مواهب كبيرة ولكن ليست بعد في موقع المنافسة على الفوز باللقب وخصوصا ان ثلاث او اربع لاعبين في سن متقدمة ولن تعطي الكثير مستقبلا.
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35
2 - ahmed الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:28
لم يقل غير المنطق

الرجل ليس هنا لارضاء الخواطر بل لقول الواقع

لا تعتقدوا ان امتلاكنا لترسانة من المحترفين يعني الفوزبالالقاب
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34
3 - نورالدين الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:29
قالوا عنه انه احسن مدرب في افريقيا.... يارونار في حال عدم فوز المنتخب المغربي بكأس افريقيا للأمم فإنك مدرب فاشل والمسؤولية تتحملها لوحدك رغم انك لم تحقق تطلعات المغاربة في مونديال روسيا لان الإقصاء كان في الدور الأول واحتلال الصف الاخير في مجموعتنا نحن نحكم بالنتيجة و3 نقاط وليس الأداء كما يزعم البعض
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-13
4 - amine الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:29
بعزيمة الرجال سنفوز بهذه الكأس
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14
5 - عاشق المغرب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:29
سنفوز بها بإذن الله..أنا أثق في التعامل النفسي للسيد رونار مع اللاعبين..هو فقط يريد أن يبعد الضغوط عنهم..ونعم المدرب
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39
6 - hero الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:32
صراحة. هذه هي الحقيقة المرة. مختبنا ليس فيه نجوم كبار زيادة على أن جل اللاعبين أصبحوا كبار السن أو أصبحوا يمارسون في البطولات الضعيفة
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16
7 - محمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:32
نفترض انه قال الكأس من نصيب المغرب و مشاو تما وخرجوا من دور الاول ماشي شفاية هادي اللهم يقول العكس والي جا هوا هداك
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22
8 - karim الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:33
رونار الثعلب الماكر هذه خطة من خططه لاهام المنتخبات المشاركة بان المنتخب المغربي ليس على ما يرام .
اكيد سترون منتخبا اخر في مصر وسينافس على الكأس بكل قوة .
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20
9 - محمد الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:33
تصريح منطقي وفكرة جيدة لتخفيف الضغط على المنتخب الوطني
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21
10 - ALI الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:34
رونار ثعلب حقيقي يريد ان يبعد الضغوط عن لاعبيه
ويبعد الحديث الاعلامي العربي خاصة ، عن منتخبه
دائما العرب يضعون المغرب كمرشح اول للفوز بالبطولة الافريقية
عطيونا التيساع ديوها في شغلكم اعريبان
والكاس سنخطفها من مصر ان شاء الله وعندها مجدوا في منتخب المغرب كما تريدون
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15
11 - h.ch الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:34
طبعا تصريح جد دكي من مدرب واقعي يلعب مباراة بمباراة و لا يحرق المراحل ، بكل تأكيد رونار يضع التتويج كهدف حقيقي ، لكنه اختار عدم الكشف عن نواياه ورمى الضغط على المرشحين ...تصريح جد منطقي
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9
12 - عدر اقبح من ذنب الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:35
هدا سميتو إحباط .فيناهية التقة في النفس و القتالية و الاستماتة و لا ناوي ترجع خاوي الوفاض و تقولينا انا راه علمتكم.لا اسيدي المستويات متقاربة و شخصيا كنشوف ان المنتخب المصري في اسوء حالاته فيهم غا صلاح.لعبتي قدام اسبانيا و قلت غنلعبو جهدنا و كنت غتغلبها و دابا جاي قدام الأفارقة و كتحطم معنويات الاعبين قبل ما يبداو باشمن نفسية غيمشيو و حنا كيفاش غنشجعو فريق غادي باش يشارك و يرجع
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-3
13 - Ouss الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:35
من جهة، أظن أنها خطوة ذكية من الثعلب حتى يجعل اللاعبين إظهار عكس ما قال و محاولة ذهاب بعيدا في هذه المسابقة و التنافس على نيل لقب كأس إفريقيا. من جهة أخرى فإنه يرى في إنتقال جل اللاعبين الأساسيين صوب الفرق العربية أنه سيفقدهم التنافسية العالية و هدا ممكن، على أي نتمنى أن يشرفونا في هذا المحفل الكروي الإفريقي.
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5
14 - hamid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:35
الله يبشرك بالخير ا السي رونار . المهم هو المشاركة اما الفوز ماشي مهم و اسألوا حمادي ....
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2
15 - kamal الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:36
مناورة ذكية و تحقير للنخبة الوطنية في نفس الوقت
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3
16 - توفيق الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:37
السنغال عندها ماني
مصر عندها صلاح
واحنا عندنا زياش
يا ربي اكمل مع اجاكس انشاء الله بلا إصابات
ونشوفو شي ماتشات حاريييييين
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7
17 - غيور على وطنه الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:38
صراحة راحة كول لينا باغي تمشي بحالك وصافي بلا تشاؤم أتمنى بولاد البلاد يحنتوه ولعبوا للربح الكاءس الافريقي ان شاء لله حط موفق للجميع
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0
18 - رضوان الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:38
شخصيا اظن ان المنتخب سيكون من المرشحين الاقوياء اذا ما استغنى عن معظم لاعبي التشكيلة الحالية، بونو وحكيمي وزياش اما الباقي يجب تغييره كله بمواهب صاعدة متعطشة تريد اظهار نفسها كما فعل الزاكي في 2004 الذي فاجأ الجميع بمنتخب شاب وجديد.
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0
19 - Seddam الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:40
تصريح غير مقبول من طرف مدرب يتقاضى أعلى الرواتب إفريقيا و يتوفر على تشكيلة مثالية تضم أجود اللاعبين على الصعيد الإفريقي،و يتوفر على كافة الإمكانيات المادية و اللوجيستيكية،إن لم يفز المغرب بكأس إفريقيا في ضل تراجع مستوى نيجيريا و الكامرون و و الكوتديفوار عليه الإنتظار لسنوات لتحقيق هذا الحلم الذي طال،بالنسبة لي هناك منافس وحيد للمغرب هو البلد المنظم رغم أن منتخبه ينقصه الشيء الكثير.
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2
20 - حاس مرمى جمعية بيبي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:42
نعم المدرب ونعم الصراحة .المدرب الخارق يعرف جيدا قدرات الفريق كما يقيم جيدا ألامكانات البدنية والمؤهلات التقنية لعناصر فريقه ويتوقع النتائج الايجابية والسلبية منها عن بعد في كل الملتقيات وهو من يصرح وينبه منذ البداية حتى لايقع الجميع في مغالطة النفس .
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-2
21 - amin الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:42
حنا بغينا الكاس ماشي غي المشاركة. عيينا مانشاركو يحق لهذا الجيل ان يفرح. إلا غاتشد الملايين اوتقول لينا هاد الكلام بلاش مانشاركو حسن. اجي بعدا شحال كايعطيوك فالشهر
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2
22 - ⚽ سعيد الرباطي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:43
اودي تبرع مع راسک فيلا في السينغال و فيلا في المغرب و السفريات و الراتب الخيالياکتر من مليار ونص في العام علی ضهر الجامعة يعني الشعب المغربي المسکين المغلوب علی امره کون غي کانت النتاٸج علی الاقل نقولو بعدا کاينة شي حاجة ولکن ما کاين والو٠ الله يصاوب ليکوم المغاربة.
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1
23 - حاميدو الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:44
تصريح ماكر لكي يصرف الأنظار عن جاهزية المنتخب المغربي للظفر باللقب الافريقي وحتى ان لم نفز باللقب فسنكون انشاء الله في المربع الذهبي .
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0
24 - nourdin totti الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:44
إن #الذكاء_اللغوي هو السر وراء قدرتك على التفكير في الكلمات واستخدام اللغة للتعبير عن المعنى. يعد هذا النوع هو الأكثر انتشارا لأنه يتيح لنا التواصل مع بعضنا البعض.

وعادة ما يكون لدى الكتّاب والصحفيين والمترجمين الفوريين ذكاء لغوي قوي. ويمكنك تعزيز مهارات الكلمة لديك عن طريق حل الكلمات المتقاطعة، والقراءة، وحكي القصص أو تعلم لغة جديدة. انه الثعلب يا سادة :)
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0
25 - anouar madrid الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:46
Este entrenador es muy listo dice esto para que Senegal y Egipto se relajen en sentido a marruecos
Y luego se llevarán la sorpresa de perdir además señor li9ja3 y entrenador prometieron ante el publico que ganaríamos copa de África
Ojalá nos toque esta vez y VIVÍ MAGRIB NUESTRA PATRIA
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0
26 - للأسف الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:49
فعلا كلام واقعي لأنه يوم اقيل المدرب المقتدر السيد بادو الزاكي الذي أحيا الكرة المغربية و المنتخب الوطني المغربي للأسف يتخبط في وحل النتائج السلبية.
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0
27 - نا راضيش الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:51
وأكبر وأثمن جائزة نالها الثعلب الفرنسي في إفريقيا هي صندوق الفرمف frmf الذي لم يأل جهدا لإفراغه.
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1
28 - Rayan الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:52
كلام جميل جدا ومنطقي مللنا نفس السناريو : سنذهب للفوز باللقب و كثرة التطبيل بعدها نخرج من الدور الاول لتكون الصدمة أقوى .
علينا التصريح بنوع من الواقعة مغرب كأس العالم ليس هو مغرب كأس افريقيا
اذا بلغنا نصف النهائي فهذا في حد ذاته أفضل من الخروج من الدور الأول خاصة أن عدد الفرق أصبح 24 وليس 16
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0
29 - وحدوي الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:57
سيدي رونار لقد نلت لقب احسن مدرب في افريقيا هذا تكليف وليس تشريف معنى ذلك انت من عليه الدفاع عن اللقب وليس المنتخب المغربي ....ثم مهما كان واقع المنتخبات المنافسة عليك ان تزرع الثقة في مجموعتك وليس العكس ...فللعامل النفسي دور مهم ....سيدي رونار كن على قدر المسؤولية مهما كانت التحديات فانت من يختار اللاعبين و خطة اللعب بالتااي انت من سيعيش الضغط
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1
30 - رياض الثلاثاء 22 يناير 2019 - 13:57
يجب ان نضع العواطف جانبا، السيد يتحدث عن المستويات من جانبها التقني، وهذا ليس عيبا، حتى يبيع وهما بالفوز. اشك في منتخب مصر، فقط لعامل البلد المحتضن للدورة، اما السينيغال، فعلا هو فريق له وزن. والتوفيق للجميع.
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