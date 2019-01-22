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كُتّاب وآراء
رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا
فاجأ الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنصار وعشاق "أسود الأطلس" عند كشف توقعاته بخصوص المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب "كأس إفريقيا 2019" المزمع تنظيمها في مصر.
ولم يضع رونار المنتخب الوطني المغربي ضمن قائمة المنتخبات التي تملك الحظوظ الوفيرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخبين المصري والسينغالي هما المؤهلان للفوز.
وأوضح رونار، في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن مستضيف البطولة، المنتخب المصري، و"أسود تيرانغا"، منتخب السينغال، هما أكثر المنتخبات الإفريقية حظا لنيل اللقب في نسخته الحالية.
وقال رونار إن "أسود الأطلس" سيذهبون لخوض نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بمصر وعينهم على "تقديم مستوى جيد للغاية"، غير أن هناك منتخبين مرشحين للتتويج هما مصر والسينغال. أما بخصوص المغرب والكوديفوار والجزائر وتونس، ومنتخبات أخرى، تبقى حظوظها ضعيفة مقارنة مع الفراعنة وأسود تيرانغا، حسب الناخب المغربي.
وتابع رونار قائلا: "كل شخص يعبر عن آماله كما يحب، أنا أقول إننا سنذهب إلى مصر للتوقيع على مشاركة جيدة للغاية، أما الفوز بالمنافسة فذلك شيء آخر".
كما تحدث المدرب الفرنسي عن ذكرياته مع الكرة الإفريقية وإنجازاته والألقاب التي حصل عليها، والجوائز الفردية المرموقة التي نالها، وآخرها اختياره "أفضل مدرب في القارة السمراء سنة 2018"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتوجه إلى الإمارات من أجل مشاهدة بعض المباريات الخاصة بكأس أمم آسيا قبل عودته إلى المغرب، بعد أيام قضاها في منزله بدولة السينغال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
الرجل ليس هنا لارضاء الخواطر بل لقول الواقع
لا تعتقدوا ان امتلاكنا لترسانة من المحترفين يعني الفوزبالالقاب
اكيد سترون منتخبا اخر في مصر وسينافس على الكأس بكل قوة .
ويبعد الحديث الاعلامي العربي خاصة ، عن منتخبه
دائما العرب يضعون المغرب كمرشح اول للفوز بالبطولة الافريقية
عطيونا التيساع ديوها في شغلكم اعريبان
والكاس سنخطفها من مصر ان شاء الله وعندها مجدوا في منتخب المغرب كما تريدون
مصر عندها صلاح
واحنا عندنا زياش
يا ربي اكمل مع اجاكس انشاء الله بلا إصابات
ونشوفو شي ماتشات حاريييييين
وعادة ما يكون لدى الكتّاب والصحفيين والمترجمين الفوريين ذكاء لغوي قوي. ويمكنك تعزيز مهارات الكلمة لديك عن طريق حل الكلمات المتقاطعة، والقراءة، وحكي القصص أو تعلم لغة جديدة. انه الثعلب يا سادة :)
Y luego se llevarán la sorpresa de perdir además señor li9ja3 y entrenador prometieron ante el publico que ganaríamos copa de África
Ojalá nos toque esta vez y VIVÍ MAGRIB NUESTRA PATRIA
علينا التصريح بنوع من الواقعة مغرب كأس العالم ليس هو مغرب كأس افريقيا
اذا بلغنا نصف النهائي فهذا في حد ذاته أفضل من الخروج من الدور الأول خاصة أن عدد الفرق أصبح 24 وليس 16