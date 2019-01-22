رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا

أوعنا بلعيد

فاجأ الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنصار وعشاق "أسود الأطلس" عند كشف توقعاته بخصوص المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب "كأس إفريقيا 2019" المزمع تنظيمها في مصر.

ولم يضع رونار المنتخب الوطني المغربي ضمن قائمة المنتخبات التي تملك الحظوظ الوفيرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخبين المصري والسينغالي هما المؤهلان للفوز.

وأوضح رونار، في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن مستضيف البطولة، المنتخب المصري، و"أسود تيرانغا"، منتخب السينغال، هما أكثر المنتخبات الإفريقية حظا لنيل اللقب في نسخته الحالية.

وقال رونار إن "أسود الأطلس" سيذهبون لخوض نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بمصر وعينهم على "تقديم مستوى جيد للغاية"، غير أن هناك منتخبين مرشحين للتتويج هما مصر والسينغال. أما بخصوص المغرب والكوديفوار والجزائر وتونس، ومنتخبات أخرى، تبقى حظوظها ضعيفة مقارنة مع الفراعنة وأسود تيرانغا، حسب الناخب المغربي.

وتابع رونار قائلا: "كل شخص يعبر عن آماله كما يحب، أنا أقول إننا سنذهب إلى مصر للتوقيع على مشاركة جيدة للغاية، أما الفوز بالمنافسة فذلك شيء آخر".

كما تحدث المدرب الفرنسي عن ذكرياته مع الكرة الإفريقية وإنجازاته والألقاب التي حصل عليها، والجوائز الفردية المرموقة التي نالها، وآخرها اختياره "أفضل مدرب في القارة السمراء سنة 2018"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتوجه إلى الإمارات من أجل مشاهدة بعض المباريات الخاصة بكأس أمم آسيا قبل عودته إلى المغرب، بعد أيام قضاها في منزله بدولة السينغال.