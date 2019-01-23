"أُحد" ينتقد الوداد بعد إلغاء صفقة استعارة أحداد

أوعنا بلعيد

انتقد سعود الحربي، رئيس فريق أحد السعودي لكرة القدم، طريقة تعامل نادي الوداد الرياضي بخصوص صفقة انتقال المهاجم إسماعيل الحداد، ووصف ما قام به المسؤولون عن الفريق الأحمر بغير الجيد، بعدما ساهم عدم حصول اللاعب على تأشيرة السفر إلى السعودية في إلغاء الصفقة بطلب من المدرب التونسي البنزرتي.

وقال رئيس فريق أحد ، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، إن المفاوضات مع الوداد الرياضي من أجل استعارة اللاعب إسماعيل الحداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نهاية الموسم، "لم تتكلل بالنجاح، وكان الفشل مصيرها بعدما تمسك التونسي فوزي البنزرتي بخدمات لاعبه ورفض السماح له بالمغادرة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المفاوضات مع الإدارة الودادية توقفت في الوقت الراهن، وذلك حتى تستجد أمور أخرى"، واصفا تعامل مسؤولي الفريق الأحمر بـ"غير الجيد" فيما يخص صفقة انتقال اللاعب الذي كان قريبا من حمل قميص أحد بعدما حصل على الموافقة بإتمام الإجراءات قبل أن يتم التراجع عن ذلك.

ورفضت الإدارة الحمراء التخلي عن خدمات اسماعيل الحداد لصالح فريق أحد السعودي الذي تقدم بعرض مالي يبلغ 600 مليون سنتيم قبل أن يضطر إلى رفعه إلى 900 مليون سنتيم، بنية إغراء المكتب المسير "للواك"، لكن تشبث المدرب التونسي البنزرتي باللاعب دفع المسؤولين إلى رفض العرض مفضلين الاحتفاظ بثوابت الفريق الراغب في تحقيق لقب البطولة الاحترافية ودوري الأبطال الإفريقية.