24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2918:5320:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  3. مؤسسات إعلامية أجنبية تهتم بـ"حجاب ماء العينين" (5.00)

  4. زهير لهنا سوبرمان حقيقي.. إقرؤوه لأطفالكم! (5.00)

  5. شلل في أسواق طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "أُحد" ينتقد الوداد بعد إلغاء صفقة استعارة أحداد

"أُحد" ينتقد الوداد بعد إلغاء صفقة استعارة أحداد

"أُحد" ينتقد الوداد بعد إلغاء صفقة استعارة أحداد
أوعنا بلعيد
الأربعاء 23 يناير 2019 - 08:35

انتقد سعود الحربي، رئيس فريق أحد السعودي لكرة القدم، طريقة تعامل نادي الوداد الرياضي بخصوص صفقة انتقال المهاجم إسماعيل الحداد، ووصف ما قام به المسؤولون عن الفريق الأحمر بغير الجيد، بعدما ساهم عدم حصول اللاعب على تأشيرة السفر إلى السعودية في إلغاء الصفقة بطلب من المدرب التونسي البنزرتي.

وقال رئيس فريق أحد ، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، إن المفاوضات مع الوداد الرياضي من أجل استعارة اللاعب إسماعيل الحداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نهاية الموسم، "لم تتكلل بالنجاح، وكان الفشل مصيرها بعدما تمسك التونسي فوزي البنزرتي بخدمات لاعبه ورفض السماح له بالمغادرة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "المفاوضات مع الإدارة الودادية توقفت في الوقت الراهن، وذلك حتى تستجد أمور أخرى"، واصفا تعامل مسؤولي الفريق الأحمر بـ"غير الجيد" فيما يخص صفقة انتقال اللاعب الذي كان قريبا من حمل قميص أحد بعدما حصل على الموافقة بإتمام الإجراءات قبل أن يتم التراجع عن ذلك.

ورفضت الإدارة الحمراء التخلي عن خدمات اسماعيل الحداد لصالح فريق أحد السعودي الذي تقدم بعرض مالي يبلغ 600 مليون سنتيم قبل أن يضطر إلى رفعه إلى 900 مليون سنتيم، بنية إغراء المكتب المسير "للواك"، لكن تشبث المدرب التونسي البنزرتي باللاعب دفع المسؤولين إلى رفض العرض مفضلين الاحتفاظ بثوابت الفريق الراغب في تحقيق لقب البطولة الاحترافية ودوري الأبطال الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.