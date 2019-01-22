24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الهوة تتعمق بين رفاق لشكر في مجلس المحمدية
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة
- "هكذا نموت" .. كتاب يروي أسرارا مثيرة عن الاحتضار ومغادرة الحياة
- "الداخلية" تحاور النقابات .. هيمنة سياسية أم إجراءات دستورية؟
- عامل إقليم اشتوكة يوقف رئيس دائرة آيت باها
مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)
الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)
- بنكيران: مررت بمحنة مالية .. و"سِيدْنا" أمر بمنحي معاشا استثنائيا - (409)
- هل تضع خرجة بنكيران الجديدة حكومة العثماني على "كفّ عفريت"؟ - (101)
- رباح: الفقراء المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء أقل من الكلفة - (84)
- الرباح ينفي اغتناء وزراء في الحكومة على حساب الشعب المغربي - (70)
- رونار: المنتخب المغربي لن يفوز بلقب كأس إفريقيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أسود الأطلس" يواجهون الإنجليز قبل "كان 2019"
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها الإنجليزية من أجل إجراء مباراة ودية بين المنتخب الوطني المغربي الأول ونظيره منتخب الأسود الثلاثة في شهر مارس المقبل، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بدولة مصر.
وحسب المصادر ذاتها، سيجري المنتخب الوطني المغربي مباراته الودية أمام المنتخب الإنجليزي بعد خوضه لمواجهة المنتخب المالاوي برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر لها يوم 23 من شهر مارس المقبل، علما أن اللقاء تعتبر نتيجته شكلية بعدما ضمن الأسود تأهلهم رسميا إلى النهائيات.
وأضافت مصادرنا أن الاتحاد الإنجليزي هو الذي تقدم بطلب إلى مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإجراء مباراة ودية إعدادية بين المنتخبين، تمت إحالته على الناخب الفرنسي هيرفي رونار، مدرب الأسود، ولقي الترحاب والموافقة من قبله، وهو الذي كان يرغب منذ وقت سابق في مواجهة أحد المنتخبات الأوروبية الكبرى، على عكس نظيرتها الإفريقية، لاسيما العربية من شمال إفريقيا.
واختار الاتحاد الإنجليزي مواجهة المنتخب المغربي بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفاق مهدي بنعطية في المونديال الروسي، لا سيما مواجهتهم للمنتخب البرتغالي والعرض الكبير الذي قدموه أمام الخصم المنتظر لأسود الإنجليزي غاريث ساوثغيت في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في الخامس من يونيو المقبل، بينما سيبرمج رونار المباراة ضمن استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا.