"أسود الأطلس" يواجهون الإنجليز قبل "كان 2019"

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها الإنجليزية من أجل إجراء مباراة ودية بين المنتخب الوطني المغربي الأول ونظيره منتخب الأسود الثلاثة في شهر مارس المقبل، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا 2019 المزمع تنظيمها بدولة مصر.

وحسب المصادر ذاتها، سيجري المنتخب الوطني المغربي مباراته الودية أمام المنتخب الإنجليزي بعد خوضه لمواجهة المنتخب المالاوي برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، المقرر لها يوم 23 من شهر مارس المقبل، علما أن اللقاء تعتبر نتيجته شكلية بعدما ضمن الأسود تأهلهم رسميا إلى النهائيات.

وأضافت مصادرنا أن الاتحاد الإنجليزي هو الذي تقدم بطلب إلى مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإجراء مباراة ودية إعدادية بين المنتخبين، تمت إحالته على الناخب الفرنسي هيرفي رونار، مدرب الأسود، ولقي الترحاب والموافقة من قبله، وهو الذي كان يرغب منذ وقت سابق في مواجهة أحد المنتخبات الأوروبية الكبرى، على عكس نظيرتها الإفريقية، لاسيما العربية من شمال إفريقيا.

واختار الاتحاد الإنجليزي مواجهة المنتخب المغربي بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفاق مهدي بنعطية في المونديال الروسي، لا سيما مواجهتهم للمنتخب البرتغالي والعرض الكبير الذي قدموه أمام الخصم المنتظر لأسود الإنجليزي غاريث ساوثغيت في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في الخامس من يونيو المقبل، بينما سيبرمج رونار المباراة ضمن استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا.