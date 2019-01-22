تسجيلات إنييستا تقوم بالدعاية للسياحة اليابانية

هسبريس ـ مُتابعة

وقع لاعب كرة القدم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا عقدا لاستخدام صورته من قبل المكتب الوطني للسياحة في اليابان للترويج لمزايا الدولة الآسيوية، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو، وتعزيز جذب السائحين الأوروبيين.

وأطلق المكتب موقعا على الانترنت، بعنوان "اليابان بعيون إنييستا"، يتحدث فيه لاعب "فيسيل كوبي" الياباني، تحت شعار "استمتع باليابان"، عن الدولة الأسيوية والطعام والسياحة والترفيه فيها.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة بطل سلسلة مقاطع فيديو يتحدث فيها عن حاضرة كوبي، ومدن أخرى يابانية مثل نارا، التي يظهر فيها "الرسام" مع زوجته أنا أورتيز في عدة صور.

ويأتي إطلاق الموقع بعد أيام من استقبال إنييستا من طرف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وبالمناسبة تم إطلاق جائزتين لرواد البوابة الرقمية، الاولى قبعتين وكرة لنادي برشلونة موقعين من إنييستا، والاخرى ثلاث تذاكر ذهاب وعودة لشخصين للسفر من أوروبا إلى اليابان.