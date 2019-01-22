24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2713:4416:2818:5220:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجلس جطو يحيل "سياسيّين مخالفين" إلى ردهات المحاكم الإدارية (5.00)

  2. الوزير العلمي يتهم تجارا كبارا بإثارة "البلبلة" في صفوف "الصغار" (5.00)

  3. مندوبية التخطيط: الأثمنة ارتفعت في السنة الماضية (5.00)

  4. شلل في أسواق طنجة (5.00)

  5. نقابيون يربطون إغلاق "سامير" بعجز "البيجيدي" عن إدارة الأزمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تسجيلات إنييستا تقوم بالدعاية للسياحة اليابانية

تسجيلات إنييستا تقوم بالدعاية للسياحة اليابانية

تسجيلات إنييستا تقوم بالدعاية للسياحة اليابانية
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:36

وقع لاعب كرة القدم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا عقدا لاستخدام صورته من قبل المكتب الوطني للسياحة في اليابان للترويج لمزايا الدولة الآسيوية، من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو، وتعزيز جذب السائحين الأوروبيين.

وأطلق المكتب موقعا على الانترنت، بعنوان "اليابان بعيون إنييستا"، يتحدث فيه لاعب "فيسيل كوبي" الياباني، تحت شعار "استمتع باليابان"، عن الدولة الأسيوية والطعام والسياحة والترفيه فيها.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة بطل سلسلة مقاطع فيديو يتحدث فيها عن حاضرة كوبي، ومدن أخرى يابانية مثل نارا، التي يظهر فيها "الرسام" مع زوجته أنا أورتيز في عدة صور.

ويأتي إطلاق الموقع بعد أيام من استقبال إنييستا من طرف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. وبالمناسبة تم إطلاق جائزتين لرواد البوابة الرقمية، الاولى قبعتين وكرة لنادي برشلونة موقعين من إنييستا، والاخرى ثلاث تذاكر ذهاب وعودة لشخصين للسفر من أوروبا إلى اليابان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.