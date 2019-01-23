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كُتّاب وآراء
الجامعة توقف برمجة لقاء إنجلترا .. والمنتخب يواجه منتخبا "عِملاقا"
أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، مفاوضاتها مع نظيرتها الإنجليزية، لبرمجة مباراة ودية بين "أسود الأطلس" ومنتخب "الأسود الثلاثة" في مارس المقبل، بعد تشبث مسؤولي الاتحاد الإنجليزي ببرمجة اللقاء في 20 أو 21 من مارس المقبل، وهو ما اعتبرته جامعة الكرة أمرا صعب التحقق بما أن النخبة الوطنية على موعد مع مباراة ملاوي ضمن تصفيات "كان 2019" يوم 23 من الشهر ذاته بملاوي.
وأوضحت مصادر جامعية لهسبورت أنFRMF وجهت بوصلة المفاوضات صوب منتخب آخر وصفته بـ"العملاق" من أجل مواجهة المنتخب، بعد مباراة ملاوي، إما في المغرب أو في إسبانيا، وذلك استجابة لرغبة الناخب الوطني هيرفي رونار.
ويرتقب أن تكشف جامعة الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، هوية الخصم الذي سيواجه "الأسود" قبل 3 أشهر من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستستضيفها مصر، التي عوضت الكاميرون بعد أن كان المغرب الأوفر حظا لاستقبالها في حال تقدم رسميا بطلب التنظيم.
معلوم أن مباراة ملاوي تظل شكلية للنخبة الوطنية، بعد أن حسمت سلفا بطاقة التأهل إلى نهائيات "الكان"، إذ تصدر الفريق الوطني المغربي مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة أمام المنتخب الكاميروني.
وفاجأ الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنصار وعشاق "الأسود" عندما كشف عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب كأس إفريقيا 2019، المزمع تنظيمها في دولة مصر.
ولم يرشح الناخب المغربي رونار منتخب "الأسود" ضمن قائمة المنتخبات التي تملك الحظوظ الوفيرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخبين المصري والسنغالي هما المرشحان للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.