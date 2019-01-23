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الرئيسية | رياضة | الجامعة توقف برمجة لقاء إنجلترا .. والمنتخب يواجه منتخبا "عِملاقا"

الجامعة توقف برمجة لقاء إنجلترا .. والمنتخب يواجه منتخبا "عِملاقا"

الجامعة توقف برمجة لقاء إنجلترا .. والمنتخب يواجه منتخبا "عِملاقا"
هسبورت - محمد أمين متبار
الأربعاء 23 يناير 2019 - 00:00

أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رسميا، مفاوضاتها مع نظيرتها الإنجليزية، لبرمجة مباراة ودية بين "أسود الأطلس" ومنتخب "الأسود الثلاثة" في مارس المقبل، بعد تشبث مسؤولي الاتحاد الإنجليزي ببرمجة اللقاء في 20 أو 21 من مارس المقبل، وهو ما اعتبرته جامعة الكرة أمرا صعب التحقق بما أن النخبة الوطنية على موعد مع مباراة ملاوي ضمن تصفيات "كان 2019" يوم 23 من الشهر ذاته بملاوي.

وأوضحت مصادر جامعية لهسبورت أنFRMF وجهت بوصلة المفاوضات صوب منتخب آخر وصفته بـ"العملاق" من أجل مواجهة المنتخب، بعد مباراة ملاوي، إما في المغرب أو في إسبانيا، وذلك استجابة لرغبة الناخب الوطني هيرفي رونار.

ويرتقب أن تكشف جامعة الكرة، خلال الساعات القليلة المقبلة، هوية الخصم الذي سيواجه "الأسود" قبل 3 أشهر من انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستستضيفها مصر، التي عوضت الكاميرون بعد أن كان المغرب الأوفر حظا لاستقبالها في حال تقدم رسميا بطلب التنظيم.

معلوم أن مباراة ملاوي تظل شكلية للنخبة الوطنية، بعد أن حسمت سلفا بطاقة التأهل إلى نهائيات "الكان"، إذ تصدر الفريق الوطني المغربي مجموعته برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة أمام المنتخب الكاميروني.

وفاجأ الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنصار وعشاق "الأسود" عندما كشف عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب كأس إفريقيا 2019، المزمع تنظيمها في دولة مصر.

ولم يرشح الناخب المغربي رونار منتخب "الأسود" ضمن قائمة المنتخبات التي تملك الحظوظ الوفيرة من أجل التتويج بلقب كأس إفريقيا، مشيرا إلى أن المنتخبين المصري والسنغالي هما المرشحان للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غير داوي الأربعاء 23 يناير 2019 - 00:10
اصلا إنجلترا هو المنتخب عملاق حاليا في اوروبا مدرب راه كيقلب يصيد رخا لعلم المنتخب حقق نقطة واحدة في كاس عالم اما تونس 3 نقاط مدرب فاشل هدا واقع
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2 - hassan brasil الأربعاء 23 يناير 2019 - 00:29
ربما منتخب السامبا ؟ الثعلب لا يبيع الاوهام للمغربة عند قوله استبعاد المنتخب على احراز اللقب . لان كرة القدم تكون نتيجتها في التسعون دقيقة , وليس كمثل البعض الذي يحسم اللقب قبل بداية البطولة و هم معرفون ببهتانهم وكذبهم وبيعهم الاوهام
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