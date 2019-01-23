تزوير يحرم "المغرب التطواني" من لاعب إيفواري

أوعنا بلعيد

حدد مسؤولو المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل التعاقد مع لاعب إفريقي، بغية تعزيز صفوف الفريق، وهو ما لم يحصل بسبب فشل صفقة الإيفواري أميان ادجما جووي جوسلين، خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق المركاتو.

ولم يتمكن المكتب المسير للفريق التطواني من التعاقد مع اللاعب الإيفواري ادجما جووي، بعدما فشل وكيل أعماله في تلبية مطالب الإدارة التطوانية المتعلقة بالوثائق اللازمة، وفق ما أكده مسؤولو "الحمامة البيضاء" في بيان رسمي نشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي.

وعلمت هسبريس من مصادر تطوانية أن وكيل أعمال اللاعب ادجما جووي قدم وثائق مزورة لإدارة المغرب التطواني بغية خداعها من أجل التعاقد مع موكله خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وهو ما فطن إليه مسؤولو النادي ليتم الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع الوثائق التي أدلى بها اللاعب الإيفواري مزورة، سواء تلك المتعلقة بخوضه لعشر مباريات دولية رفقة منتخب بلاده، أو تلك التي توضح الأندية التي لعب لها في وقت سابق؛ ما جعل الإدارة توقف إجراءات ضمه.

وخسر المغرب التطواني فرصة التعاقد مع لاعب أجنبي خلال الانتقالات الشتوية بعدما راهن على خدمات الايفواري ادجما، الذي فاجأ مكونات النادي بفعلته في الساعات الأخيرة قبل إغلاق المركاتو، ليبقى "الماط" الفريق الوحيد في الدوري الاحترافي الذي لا يتوفر على محترف ضمن صفوفه.

جدير بالذكر أن نادي المغرب التطواني لكرة القدم تعاقد مع ثلاثة لاعبين محليين في فترة الانتقالات الحالية، ويتعلق الأمر بكل من الحارس زوهير العروبي، الذي كان قريبا من الانضمام إلى فريق الجيش الملكي، وصلاح الدين هماني ونصير الميموني.