الرجاء البيضاوي يستعيد المدافع جبيرة في التداريب

أوعنا بلعيد

ينتظر أن يعود المدافع الرجاوي عبد الجليل جبيرة إلى الميادين ويستأنف التداريب مع "النسور الخضر" بعد غياب دام أربعة أسابيع جراء الإصابة التي ألمت به في وقت سابق تعرض بسببها لكسر في الساق، ليُحرم الفريق بذلك من خدماته وهو الركيزة الأساسية في خطط الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وعلمت هسبريس من مصادر رجاوية أن جبيرة يقضي وقته الحالي رفقة عائلته بمدينة مراكش من أجل "شحن بطاريته" وزيارة الأقارب والأحباب، ومن المنتظر أن يعود إلى الدار البيضاء الأسبوع المقبل لإزالة "الجبيرة" والخضوع للترويض الطبي الذي يسبق استئنافه للمران الجماعي تحضيرا للعودة إلى المجموعة الرجاوية بعد غياب لأربعة أسابيع.

ويجري الرجاء مبارياته الأخيرة بدون لاعبه جبيرة الذي تم تعويضه مؤخرا بالكاميروني فابريس نغاه، الذي استقدمه "النسور الخضر" خلال الانتقالات الشتوية الحالية من فريق الدفاع الحسني الجديدي رفقة زميله المهاجم المغربي أيوب نناح.

وكان الظهير الأيسر للرجاء جبيرة قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الساق أمام "سيركل مبيري" الغابوني، برسم إياب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من المباراة إثر إصابة الغابوني مولير ديندا الذي تم فسخ عقده.