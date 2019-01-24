24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2613:4416:3018:5420:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. دراسة: تحليل الدم يكشف تلف المخ بسبب الزهايمر (5.00)

  2. السيارات والصناعات الغذائية تنعش المبادلات التجارية المغربية المصرية (5.00)

  3. رسالة إلى السيد وزير الثقافة (5.00)

  4. كارلوس غصن يرحب بتقديم الاستقالة من "رونو" (5.00)

  5. خبير عسكري: جيش المملكة قوة مفصليّة أمام الأخطار العابرة للحدود (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الرجاء البيضاوي يستعيد المدافع جبيرة في التداريب

الرجاء البيضاوي يستعيد المدافع جبيرة في التداريب

الرجاء البيضاوي يستعيد المدافع جبيرة في التداريب
أوعنا بلعيد
الخميس 24 يناير 2019 - 01:14

ينتظر أن يعود المدافع الرجاوي عبد الجليل جبيرة إلى الميادين ويستأنف التداريب مع "النسور الخضر" بعد غياب دام أربعة أسابيع جراء الإصابة التي ألمت به في وقت سابق تعرض بسببها لكسر في الساق، ليُحرم الفريق بذلك من خدماته وهو الركيزة الأساسية في خطط الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وعلمت هسبريس من مصادر رجاوية أن جبيرة يقضي وقته الحالي رفقة عائلته بمدينة مراكش من أجل "شحن بطاريته" وزيارة الأقارب والأحباب، ومن المنتظر أن يعود إلى الدار البيضاء الأسبوع المقبل لإزالة "الجبيرة" والخضوع للترويض الطبي الذي يسبق استئنافه للمران الجماعي تحضيرا للعودة إلى المجموعة الرجاوية بعد غياب لأربعة أسابيع.

ويجري الرجاء مبارياته الأخيرة بدون لاعبه جبيرة الذي تم تعويضه مؤخرا بالكاميروني فابريس نغاه، الذي استقدمه "النسور الخضر" خلال الانتقالات الشتوية الحالية من فريق الدفاع الحسني الجديدي رفقة زميله المهاجم المغربي أيوب نناح.

وكان الظهير الأيسر للرجاء جبيرة قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الساق أمام "سيركل مبيري" الغابوني، برسم إياب الدور الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من المباراة إثر إصابة الغابوني مولير ديندا الذي تم فسخ عقده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.