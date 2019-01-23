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الرئيسية | رياضة | محمد صلاح يثير الجدل بإنهاء التواصل الاجتماعي

محمد صلاح يثير الجدل بإنهاء التواصل الاجتماعي

محمد صلاح يثير الجدل بإنهاء التواصل الاجتماعي
هسبريس ـ مُتابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:35

أغلق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حساباته بموقعي التواصل الإجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" في تصرف مثير للجدل.

وكتب محمد صلاح في تغريدة له على تويتر :"قرار 2019 .. حان وقت التواصل الحقيقي"، وهو ما أثار تساؤلات قبل أن يتبين إغلاق اللاعب لحسابيه على فيسبوك وتويتر.

وينفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين أمام هاري كين، لاعب توتنهام، وبيير-إيمريك أوباميانغ لاعب أرسنال.

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