الرجاء يَهزم الجيش ويرتقي إلى المركز الرابع بالبُطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج *

حَسم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، النقاط الكاملة لمباراة "الكلاسيكو" التي جمعته، اليوم الأربعاء، بضيفه الجيش الملكي، بعد أن تغلَّب عليه بهدفين لواحد، برسم مؤجل الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي.

وعَرفت بداية مجريات المواجهة، إيقاعا ضعيفا، بفعل الحذر والاحتراز الكبير الذي خاض به لاعبو الفريقين دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى، رغم بعض المناورات الهجومية من الجانبين.

وتبادل عناصر الفريقين خلال دقائق الثلث الثاني من الجولة الأولى، بعض المناورات الهجومية، غير أنها بقيت محتشمة دون أن تشكل أي خطورة على مرمى الحارس محمد بوعميرة، وكذا أمين البورقادي.

وفي ظل الفعالية الهجومية المفقودة طيلة فترات النصف الأول للمواجهة، حاول الفريق البيضاوي، استغلال بعض الكرات الثابتة للوصول إلى مرمى الفريق الرباطي، إذ كان محسن ياجور، قريبا من هز الشباك من كرة ثابتة في حدود الدقيقة 37.

وردَّ "العساكر" على كرة ياجور، بعد ذلك بدقيقة بإحراز الهدف الأول في المباراة، عن طريق اللاعب حمزة خابا، إلا أن الرجاء، استطاع الرد بسرعة وإدراك التعادل، عن طريق رأسية مركزة للمهاجم محسن ياجور، في الدقيقة 40، أنهت على وقعه صافرة الحكم هشام التيازي، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، عاد الجيش الملكي لتهديد مرمى الرجاء، إذ كان اللاعب لوفومبو، قريبا من إضافة الهدف الثاني لفريقه، وبعدها كرة مماثلة من هجمة مرتدة سريعة، في الدقيقة 55، بواسطة اللاعب أبوبكر تونغارا، تصدى لها الحارس بوعميرة، بنجاح.

وحَاوَلَ أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، الرد على مناورات "العساكر"، غير أنها لم تحمل أي خطورة على مرمى الحارس البورقادي، حيث كانت التحركات الهجومية لرفاق هذا الأخير، الأكثر خطورة، مع بداية فترات النصف الثاني للمباراة.

وفي حدود الدقيقة 70، تمكن أيوب نناح، من هزِّ الشباك وإحراز الهدف الثاني للرجاء، بتسديدة قوية ومركزة من خارج معترك العمليات، هزم بها الحارس أمين البورقادي، ليحسم بذلك الفريق البيضاوي، النقاط الكاملة للنزال، بعد أن خلت باقي الدقائق من أي جديد على مستوى النتيجة، رغم محاولات هجومية مسترسلة من جانب عناصر الجيش.

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ورَفَع الرجاء الرياضي، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 21، في الصف الرابع، فيما جمَّدت الهزيمة رصيد الجيش الملكي، في 14 نقطة، في المركز 12.