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الرئيسية | رياضة | التعادل السلبي ينهي مباراة نهضة بركان والفتح

التعادل السلبي ينهي مباراة نهضة بركان والفتح

التعادل السلبي ينهي مباراة نهضة بركان والفتح
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج *
الأربعاء 23 يناير 2019 - 19:30

أنهى التعادل السلبي، نتيجة المباراة المؤجلة عن الجولة 14 من منافسات الدوري الاحترافي، بين فريقي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، وضيفه الفتح الرباطي، على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وأضاف الفريقين نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد نهضة بركان، 20 نقطة في المركز الخامس، مناصفة مع يوسفية برشيد، فيما بات في رصيد الفتح الرباطي، 18 نقطة، في الصف السابع.

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