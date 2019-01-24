الريال يتصدر قائمة الأندية الأعلى ربحا في 2018

هسبريس - إفي

تصدر ريال مدريد قائمة أندية كرة القدم التي حققت أعلى مداخيل خلال موسم 2018-2019، وأصبح أول فريق يتجاوز حاجز الـ750 مليون يورو؛ متفوقا على برشلونة الذي حل ثانيا بـ690.4 مليون يورو، بحسب التقرير الذي نشرته مؤسسة ديلويت اليوم الخميس.

وفي المركز الثالث، جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي بأرباح بلغت 666 مليون يورو، وذلك بعد أن ظل على رأس القائمة خلال العامين الماضيين.

واكتملت قائمة العشرة الأوائل ببايرن ميونخ الألماني الذي حل رابعا بـ 629 مليون يورو؛ يليه خامسا مانشستر سيتي الإنجليزي بـ568.4 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ541.7 في المركز السادس.

وجاء ليفربول في المركز السابع بأرباح بلغت 513.7 مليون يورو، يليه تشيلسي ثامنا (505.7) ثم آرسنال في المركز التاسع (439.2)، فيما حل توتنهام هوتسبير عاشرا بـ428.3 مليون يورو.

واحتل الريال صدارة التصنيف برقم قياسي وتقدم مركزا، حاله حال برشلونة الذي صعد مركزا هو الآخر مقارنة بالموسم السابق، في حين جاء أتلتيكو مدريد في المركز الـ13 بأرباح بلغت 304.4 مليون يورو.