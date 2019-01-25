رجاء بني ملال يُصعّد في قضية الكونغولي أونداما

هسبورت من الدار البيضاء*

لَجَأَ نادي رجاء بني ملال، المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية لكرة القدم، إلى جهاز الاتحاد الدولي "فيفا"، من أجل الدفاع عن حقوقه في قضية اللاعب الكونغولي فابريس أونداما، الذي تعاقد معه خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكَّد الـRBM، عبر بلاغ توصلت "هسبورت" بنسخة منه، عن وجود صعوبات في الملف الإداري لتأهيل اللاعب فابريس أونداما، الأخير الذي باشر تداريبه مع الفريق بشكل عاد، بسبب رفض فريقه السابق النادي الإفريقي التونسي، منحه ورقة الخروج الدولية، مضيفا "امتنع النادي التونسي عن موافاتنا بوثيقة إدارية تعد من الوثائق الضرورية لتكوين ملف الانتقال، واضطرت إدارة النادي إلى الاستعانة بمحامي اللاعب الذي مدها ببعض الوثائق المتعلقة بقضية فسخ العقد الأحادي الجانب بموجب تبرير موضوعي".

وتَابَع المكتب المسير لفريق رجاء بني ملال، عبر البلاغ ذاته، أنه تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الكونغولي خلال مرحلة الانتقالات الشتوية، لمدة ستة أشهر، إيمانا منه بدعم صفوف الفريق، لتحقيق الصعود إلى البطولة الوطنية الاحترافية، كما أن "الملاليين" ينتظرون قرار "فيفا" في الموضوع، مؤكدين في الآن ذاته، أنه "ليس هناك أي مفاوضات من أي نوع كان أو طرف كان وللمكتب المديري صلاحية اتخاد التدابير التي يراها في صالح النادي".

معلومٌ أن نادي أنصار السعودي، أعلن قبل يومين، عبر صفحته الرسمية، على موقعي التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر"، عن وصول المهاجم الكونغولي فابريس أونداما، من أجل الخضوع إلى الفحوصات الطبية، تمهيدا لتوقيعه، رسميا، في كشوفات الفريق، مما يثير غموضا حول وضعيته رفقة نادي رجاء بني ملال، الذي دخل في صراع حوله، رفقة مسؤولي النادي الإفريقي التونسي.

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